Войти
Naked Science

Импортозамещенная и жидкостная: проект частной российской ракеты изменился. Запуск намечен на 2024 год

667
0
0
©Success Rockets
©Success Rockets.
Источник изображения: naked-science.ru

Частная космическая компания Success Rockets представила совершенно новую ракету под уже давно анонсированным названием Stalker. Эта версия выглядит гораздо серьезнее и перспективнее раннего варианта проекта. Причем в процессе создания будут учитывать изменившуюся геополитическую обстановку, а первый запуск намечен на 2024 год.

Первоначально разработку «Сталкера» планировали при участии южнокорейской компании SEWON E&C. Меморандум о создании совместного предприятия стороны подписали в январе, но дальнейшее продвижение проекта осталось неизвестным. Теперь, согласно официальному пресс-релизу Success Rockets, ракета-носитель легкого класса Stalker радикально поменяла облик. Фактически от «старого» варианта осталось только название.

Вместо трех твердотопливных ступеней ракета получит две с двигателями, работающими на топливной паре жидкий кислород — керосин. Масса носителя увеличилась более чем вдвое, с 34 тонн до 83,5 тонны. Соответствующим образом выросли габариты: высота — 33 метра (было 17), диаметр — 2,2 метра (было 1,7). Вместо 250 килограммов полезной нагрузки «новый» Stalker будет выводить уже 700 килограммов на низкую околоземную орбиту (НОО).

Назначение носителя все то же — доставка в космос микро- и наноспутников, только их число возросло. Не совсем понятны характеристики выводимого груза на солнечно-синхронные орбиты (ССО), что важно для такого класса ракет. «Старый» вариант рассчитывался на 150 килограммов без указания максимальной высоты. А рассказывая про «новый» Stalker, компания указывает лишь 700 километров как «потолок» для своего носителя. Сколько из заявленных семи сотен килограммов до такой высоты удастся доставить — пока не ясно.

Примечательно, что Success Rockets, как правило, сообщает сильно заниженные относительно потенциальных конкурентов спецификации «Сталкера». Иными словами, они выглядят более чем достижимыми для неопытной компании. Для сравнения: Rocket Lab Electron выводит 300 килограммов (200 — на ССО) при собственной массе в 13 тонн — это смотрится крайне выигрышно по сравнению с первоначальной версией Stalker, даже если принять во внимание, что американско-новозеландский носитель запускают с более выгодной стартовой площадки (ближе к экватору) и он сжигает кислород с керосином (что эффективнее твердотопливных двигателей).

Вариантов обтекателя будет два: один того же диаметра, что и вторая ступень (2,2 метра), другой на метр больше. Его створки, как и часть конструкций всей ракеты будут делать из углеволоконного композита собственной разработки. На его создание ушло более двух лет, зато теперь у компании есть прочный и недорогой материал отечественного производства (не нужно зависеть от иностранных поставщиков). На изображении слева — вторая ступень с головным обтекателем стандартного размера, справа — без него, показана полезная нагрузка

Источник изображения: Success Rockets

Если рассматривать «новый» Stalker, то сейчас на рынке пусковых услуг сравнимых с ним ракет на криогенных компонентах топлива нет. На рубеже веков Поднебесная три раза запускала «Чанчжэн 1D» (CZ-1D) с похожими характеристиками (750-930 килограммов на НОО, полная масса носителя — 81 тонна), однако она использовала несимметричный диметилгидразин в качестве горючего и азотный тетраоксид как окислитель.

Двигатели, работающие на этой топливной паре, проще в создании, однако обладают меньшей эффективностью, чем керосин-кислородные. Есть «Чанчжэн-11» (CZ-11), но здесь ситуация еще интереснее, чем в случае сравнения «первого» Stalker с ракетой Electron: китайский носитель — твердотопливный, при этом на 20 тонн легче обновленного детища Success Rockets (выводит те же 700 килограммов на НОО).

Возможно, такие скромные заявки служат одновременно и для повышения вероятности успеха тестов, и как потенциальный задел на улучшение характеристик в будущем. Пока при расчете «на пальцах» энергетика Stalker выглядит очень скромной. Дабы не углубляться в формулы, отметим, что современные носители выводят на НОО два-четыре процента своей стартовой массы. Итоговый процент зависит от эффективности двигателей, выбора топливной пары, удаленности стартовой позиции от экватора, размера ракеты (больше — лучше) и особенностей конкретной миссии.

Наличие аэродинамических рулей на первой ступени не случайно — Stalker разрабатывается «с прицелом» на посадку для повторного использования. Учитывая требование потенциальной многоразовости, создание нового двигателя LE-11 в столь ограниченные сроки выглядит еще менее реалистичным. На изображении слева — верхняя часть первой ступени, справа — крупным планом нижняя часть с девятью двигателями LE-11

Источник изображения: Success Rockets

Естественно, поскольку «новый» Stalker перешел на другой тип ракетного топлива, пришлось создавать двигатели с нуля. Он называется LE11 (Lucky Engine-11), построен по схеме с открытым циклом и развивает 11,4 тонны тяги у поверхности Земли. Главная мера эффективности ракетного двигателя — удельный импульс, — у LE11 на уровне между устаревшими конструкциями и современными. А именно 271 секунда (на уровне моря): что выше, чем у РД-107А (263 секунды), которые приводят в движение ракеты семейства «Союз», но ниже, чем у Merlin 1B (282 секунды) от SpaceX Falcon 9 и двигателей на базе РД-170 (около 309 секунд).

Первую ступень будут оснащать девятью Lucky Engine-11, вторую — одним, но модифицированным для работы в вакууме. Эта версия, кстати говоря, будет немного мощнее: ей предстоит развивать 13 тонн тяги.

Напомним, Success Rockets — молодой российский стартап, которому в июле 2022-го только исполнится два года. Планы у компании довольно амбициозные, Stalker должен взлететь уже через пару лет. Одновременно с этим идет разработка твердотопливных геофических ракет Nebo. Причем не только на бумаге: в минувшем декабре прошли первые пусковые испытания носителя с индексом 25. А в течение этого года должен произойти первый космический запуск на высоту более 100 километров (тем не менее он не будет орбитальным, ракеты такого класса редко способны придать достаточную скорость полезной нагрузке).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
США
Южная Корея
Продукция
РД-107
РД-170
Компании
SpaceX
Проекты
Наноиндустрия
Чанчжэн
Похожие новости
29.11.2021
НАТО в трехполюсном мире
28.12.2018
Русские потрошители
01.08.2018
Пекин обратился к Москве с просьбой провести техническую экспертизу двигателей, разработанных в КНР для сверхтяжелой ракеты
14.11.2017
НПО "Энергомаш": ведем переговоры с компанией S7 по объемам и срокам поставки двигателей
15.08.2012
Полет к Луне на палочке верхом?
09.06.2011
Космос, который мы еще не потеряли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 16:42
  • 7
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 12.04 16:40
  • 165
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 16:38
  • 22834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 16:29
  • 24
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 12.04 12:17
  • 22
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 12.04 11:26
  • 69
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 12.04 10:53
  • 1
Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом - СМИ
  • 12.04 06:23
  • 1
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 06:13
  • 13
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 12.04 04:43
  • 80
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 11.04 23:05
  • 68
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 11.04 10:13
  • 1
ОАК планирует до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214
  • 11.04 09:26
  • 1
Минобороны: В Мариуполе находится большое количество наемников из Европы
  • 11.04 09:15
  • 1
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 11.04 07:26
  • 1
Минобороны заявило о безвозмездной передаче Украине спасательного судна «Сапфир»