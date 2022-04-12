Более 60% россиян уверены, что санкции не станут помехой космическим запускам - опрос

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Введенные в США и Евросоюзе запреты на экспорт в Россию технологий для развития космической промышленности не станут препятствием для запусков ракет в 2022 году, считают 61% россиян, опрошенных Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).

Как свидетельствуют распространенные в понедельник результаты исследования, наиболее оптимистичны в этом плане граждане в возрасте 46-60 лет (65%).

При этом каждый четвертый россиянин (25%) уверен, что западные санкции станут серьезной проблемой для космических запусков в РФ уже в этом году, среди молодежи 18-30 лет так считает каждый третий (34%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, 15% россиян не знают, как именно западные санкции на технологии в космической отрасли смогут отразиться на планах в РФ по запускам ракет.