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Интерфакс-АВН

Более 60% россиян уверены, что санкции не станут помехой космическим запускам - опрос

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Введенные в США и Евросоюзе запреты на экспорт в Россию технологий для развития космической промышленности не станут препятствием для запусков ракет в 2022 году, считают 61% россиян, опрошенных Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).

Как свидетельствуют распространенные в понедельник результаты исследования, наиболее оптимистичны в этом плане граждане в возрасте 46-60 лет (65%).

При этом каждый четвертый россиянин (25%) уверен, что западные санкции станут серьезной проблемой для космических запусков в РФ уже в этом году, среди молодежи 18-30 лет так считает каждый третий (34%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, 15% россиян не знают, как именно западные санкции на технологии в космической отрасли смогут отразиться на планах в РФ по запускам ракет.

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Страны
Россия
США
Проекты
Евросоюз
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