«Тюльпан» - лучшее оружие для уничтожения «Азова*»

Эксперты объяснили, зачем в Мариуполь прибыли самые тяжелые минометы в мире 2С4

В СМИ опубликованы фотографии прибытия в Мариуполь 240-мм самоходных минометов особой мощности резерва Верховного Главнокомандования 2С4 «Тюльпан». «Газета.Ru» разбиралась, что такое «Тюльпан».

2С4 «Тюльпан» - это, по сути, стальная труба диаметром 240-мм, которая закреплена на широкой металлической плите, а вся конструкция перевозится на модифицированном гусеничном шасси СПТП СУ-100П. Для выстрела тяжелая плита упирается в грунт, мина помещается в ствол, а затем активируется пороховой заряд, который отправляет снаряд к цели по баллистической траектории.

Дальность стрельбы в зависимости от боеприпаса составляет от 0,8 до 20 км. Помимо неуправляемых фугасных мин для «Тюльпана» существуют активно-реактивные мины. Вес мин - от 130 до 228 кг. В теории миномет 2С4 «Тюльпан» может применять также тактические ядерные мины, способные вызвать взрыв в две килотонны в тротиловом эквиваленте, но на практике в ядерном варианте миномет никогда не применялся, такие мины для него сегодня не стоят на вооружении.

Впервые «Тюльпаны» применялись в 1980-е годы в Афганистане для уничтожения огневых точек боевиков в пещерах и каменных завалах. Повторно самоходные минометы «Тюльпан» применялись российской армией во время второй чеченской компании, в том числе при штурме Грозного в 1999-2000 годах, а также для уничтожения бункеров, где находились боевики.

Несмотря на простоту конструкции, это оружие считается одним из самых мощных в российской армии. «Эти минометы относятся к так называемому резерву Верховного Главнокомандования. «Тюльпаны» уникальное оружие, которое аналогов не имеет. Это самые большие и самые тяжелые минометы в мире. Их применяют в особых случаях»,

- рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник в отставке Иван Николаев.

По славам редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, «Тюльпаны» нужны для уничтожения точечных объектов, закрытых от прямого попадания другими сооружениями, рельефом местности или специальными укреплениями. При этом по точности, утверждает эксперт, они сравнимы с авиабомбами и ракетами, но гораздо дешевле.

«Такого рода вооружения привлекаются, когда нужно штурмовать фортификационные сооружения для того, чтобы наносить им максимальный ущерб. А привлекают их потому, что стоимость их боеприпаса несопоставимо меньше, чем стоимость того же «Кинжала» или «Искандера», - пояснил Леонков «Газете.Ru».

Бывший пресс-секретарь министра обороны России, полковник в отставке Виктор Баранец также отметил, что «Тюльпан» обладает «высокой точностью удара и невероятной разрушительностью». «Как шутят военные, при желании этот миномет может попасть в жерло собственной пушки. [Если он выстрелит вертикально вверх, то мина точно вернется на место.] Плюс его недавно модернизировали, добавили специальное заряжающее устройство - не надо таскать вручную 140-килограмовые мины», - отметил Баранец.

Использование 2С4 «Тюльпан» оправданно именно для штурма позиций ВСУ и «Азова*», оборудовавших укрепления на территории завода «Азовсталь». «Это главная цель сейчас. За восемь лет эта украинская группировка зарылась на такую глубину и за такую толщину, что обычными боеприпасами не достать», - рассказал Баранец.

С этой точкой зрения согласен Алексей Леонков. «Когда армия сталкивается со сложными фортификационными сооружениями, которые обычными средствами обстрелять невозможно, действовать нужно точечно, по определенному периметру, и желательно еще и с проникающим эффектом - то есть ломать бетонные перекрытия, чтобы добраться до цели», - рассказал эксперт.

Леонков добавил, что сейчас «Тюльпаны» совместили с разведывательными беспилотниками. «Они дают точные координаты цели или точки, по которым нужно приложить миной, и дальше через вычислитель выставляются все координаты», - пояснил Леонков.

Иван Николаев также отметил, что 2С4 «Тюльпан» работает в плотной кооперации с беспилотными летательными аппаратами.

«Главным образом используются «Орлан-10» и «Орлан-30». Они корректируют огонь вплоть до метра. Это оружие действительно как авиабомба - только дешевле и точнее. Единственное ограничение состоит в том, что нужно быть как можно ближе к цели.

Но если минометный расчет, сохранив безопасность, сумеет приблизится, то оружие получает наибольшую эффективность, даже сверхэффективность. Сверхтяжелый 2С4 «Тюльпан» - лучшее оружие для уничтожения укреплений «Азова», - заключил Николаев.

*) - Батальон «Азов» - неонацистская экстремистская организация, запрещена на территории России

Денис Тельманов