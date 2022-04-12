С новым президентом – к новой конфронтации

Корейский полуостров после выборов на Юге встает на грань войны с Севером

В последнее время, с приближением вступления на пост президента Юн Согёля, ужесточилась риторика руководства Южной Кореи в отношении вопросов региональной безопасности. На этом фоне 6 апреля прошла встреча группы помощников избранного президента Республики Корея по внешней политике и безопасности с советником президента США по нацбезопасности Дж. Салливаном. Еще осенью, будучи кандидатом в президенты, Юн Согёль призывал США вернуть ядерное оружие в Южную Корею, но тогда его призыв столкнулся с резкой критикой Китая и США. Кроме того, в ходе предвыборной кампании, будущий южнокорейский президент заявлял о намерении закупить противоракетные комплексы THAAD. Южнокорейская сторона сообщила, что в ходе переговоров этот вопрос не являлся приоритетным и не обсуждался. Судя по всему, однако, избранный президент Южной Кореи переходит от слов к действиям, не оставляя попыток заручиться поддержкой США в вопросах безопасности и обосновывая такие попытки угрозой со стороны КНДР.

Юн Согёль сделал несколько громких заявлений на фоне проведённых КНДР испытаний межконтинентальной баллистической ракеты – например, о том, что его правительство собирается «нормализовать» совместные учения с США, которые при пока что действующем президенте Мун Чжеине стали проходить реже в рамках политики последнего по сближению с Севером. Советники будущего президента на встрече 6 апреля также добивались передислокации «стратегических активов» США; к ним относятся ядерные бомбардировщики, атомные подводные лодки и авианосцы, именно это и обсуждалось 6 апреля в ходе переговоров в Вашингтоне.

Настаивая на «расширенном сдерживании», которое подразумевает обязательство США использовать как обычные, так и ядерные вооружения для защиты союзников, Юн Согёль стремится укрепить безопасность Южной Кореи и склонить КНДР к диалогу. Соединённые Штаты же после переговоров 6 апреля не комментировали возможность развертывания своих войск на Корейском полуострове, только заявив о том, что окажут поддержку союзникам; продолжили призывать КНДР прекратить «дестабилизирующие действия» и сесть за стол переговоров.

Визит состоялся в преддверии саммита группы Quad (США, Япония, Индия, Австралия), предварительно назначенного на май. Южная Корея ожидает, что Байден в рамках своей поездки в Азию проведет двустороннюю встречу Сеул-Вашингтон, где, помимо всего прочего, стороны бы затронули политику сдерживания КНДР. Вряд ли новоизбранный южнокорейский президент добьётся успеха в своих последних начинаниях: подчёркнуто сдержанная риторика США в отношении размещения ракет в Корее не меняется даже в условиях повышенной напряжённости. Несмотря на прозвучавшие на гавайской встрече Блинкена с коллегами из Южной Кореи и Японии призывы к диалогу с КНДР, общее настроение стран региона остается пессимистичным – особенно с учётом прошлых заявлений США о том, что КНДР не отвечает на предложение о переговорах.

В самой Южной Корее всё чаще говорят, что КНДР при поддержке России и КНР будет продолжать ракетные испытания, в связи с чем США и РК призывают Москву и Пекин сократить поддержку Северной Кореи. Однако как стало ясно из брифинга со специальным посланником США в КНДР Сун Кимом, все консультации США с КНР остаются на уровне консультаций и ни к каким реальным действиям не приводят. Россия и Китай препятствуют попыткам США утвердить в Совбезе ООН очередные санкции в связи с северокорейской ядерной программой несмотря на призывы Вашингтона к сотрудничеству, а их реакция на мартовские испытания оказалась сдержанной.

В целом ожидается, что после вступления Юн Согёля в должность президента отношения между Югом и Севером станут более напряженными, но это связано не только с наступательной риторикой нового президента, но и с активизировавшимся Севером, который сначала провел испытания МБР, а затем заявил, что рассмотрит вопрос снятия самопровозглашённого моратория на ядерные испытания. Юн Согёль всё ещё настаивает на продолжении переговоров с Северной Кореей о полной денуклеаризации Корейского полуострова, но при этом говорит о «расширенном сдерживании» и возможном возвращении ЯО в Южную Корею.

Реакция самих Соединенных Штатов на подобные заявления достаточно осторожная, они готовы поддерживать сдерживание КНДР и проводить учения, но об активных действиях вроде возвращения ЯО или усиления расширенного сдерживания речи не идет. Основные игроки сейчас заняты решением собственных проблем, и КНДР, видимо, воспользовалась этим шансом для активизации ядерной программы, понимая, что никакой жесткой реакции не последует. Риторика Юн Согёля в данной ситуации только способствует ужесточению позиции КНДР, и до изменения этой риторики за стол переговоров Северная Корея не сядет.

Екатерина Волынская

Волынская Екатерина Александровна - стажер ПИР-Центра