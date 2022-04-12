Су-57 – идеальный истребитель для украинского конфликта

Military Watch Magazine (США): идеальный истребитель для украинского конфликта? Почему России не хватает Су-57, чтобы переломить ситуацию

Благодаря уникальным возможностям и функциям именно Су-57 мог бы стать идеальным истребителем для украинского конфликта, пишет MWM. По оценкам, на вооружении находится всего от шести до восьми истребителей.

С начала конфликта на Украине 24 февраля Россия развернула целый ряд боевых самолетов для самых разных задач: от оказания непосредственной авиационной поддержки до нанесения точечных ударов и подавления средств ПВО противника. Для операций "воздух – земля" были развернуты самые современные и боеспособные самолеты страны – ударная платформа Су-34 и истребитель завоевания господства в воздухе Су-35, причем последний, как сообщается, уничтожил в воздушном бою минимум пять украинских истребителей. С другой стороны, был подтвержден один сбитый Су-34 и сообщалось о еще одном сбитом Су-35, хотя из-за огромного количества украинских ракет класса "земля - воздух" и частых вылетов российских сил потери остаются сравнительно низкими.

Эти два истребителя считаются весьма боеспособными, они поступили на вооружение в 2014 году и участвовали в обширных боевых операциях до конфликта на Украине – в том числе в борьбе с повстанцами в Сирии. Однако предполагалось, что к 2022 году Россия выставит несколько эскадрилий более передовых тяжелых истребителей Су-57, – с их помощью операции против украинских сил проходили бы еще глаже. Если Су-34 и Су-35 – производные от тяжелого истребителя четвертого поколения Су-27 (по классификации НАТО: Flanker или "Фланкёр"), хотя и значительно улучшенного с помощью технологий следующего поколения, то Су-57 представляет собой принципиально новую конструкцию пятого поколения с превосходными возможностями как для удара, так и для операций воздушного превосходства.

Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году и должен был поступить на службу в 2015 году. При этом 50 планеров должны были быть готовы к 2020 году и еще 200 – к концу 2025 года. Самолет стал третьим российским прототипом истребителя пятого поколения, и амбициозный график мог ускориться оттого, что ряд технологий он унаследовал от советской программы МиГ 1.42. Однако оборонный сектор России продолжает сталкиваться с постоянными проблемами и спадом даже спустя четверть века после развала Советского Союза, а Су-57 не имеет ни мощной промышленной базы, ни технологического сектора. В условиях ограниченного финансирования истребитель был запущен в серийное производство лишь в 2019 году, а на вооружение ВВС поступил лишь в декабре 2020 года.

Кроме того, смещаются и цели программы, поскольку самолету все чаще ставится задача противодействия перспективным истребителям шестого поколения, а не пятого (по мнению российского министерства обороны, Су-35 вполне справятся с F-22 и F-35). Однако всё это задерживает запуск самолета в серию: постоянно добавляются новые технологии. На сегодняшний день Су-57 находится на начальном уровне производства: по оценкам, всего на вооружении находится от шести до восьми истребителей, хотя до конца 2027 года их количество должно достичь 76.

Сообщается, что самолеты ненадолго и в ограниченном количестве разворачивались над Украиной, хотя остается неясным, участвовали ли они непосредственно в боевых действиях или просто проверяли свои датчики или иные функции непосредственно в зоне боевых действий.

Су-35 вполне по силам противостоять любой угрозе со стороны украинской авиации, которая опирается на советские технологии 1980-х годов и не показала себя с лучшей стороны. Однако благодаря ряду уникальных возможностей и функциям нового поколения именно Су-57 – идеальный истребитель для украинского конфликта. Это ресурс, которого России очень не хватает.Благодаря малозаметности обнаружить Су-57 гораздо труднее, чем любой другой российский истребитель. К тому же дополнительную защиту обеспечивает система радиоэлектронной борьбы "Гималаи". Кроме того, главное оружие украинских сил ПВО – переносные ракеты "земля – воздух" с инфракрасным наведением для противовоздушной обороны, а у Су-57 имеется уникальная система лазерной защиты: она "слепит" такие ракеты и мешает им наводиться на цель.

По сравнению с другими российскими разработками у истребителя также уменьшенная тепловая сигнатура. Сенсорный комплекс Су-57 и сетецентрические возможности ведения боевых действий также гораздо лучше подходят для съемки боевого пространства. При этом на каждом истребителе установлено по шесть радаров – вдвое больше, чем на Су-35, и вшестеро больше, чем на других российских и западных истребителях. Благодаря этому Су-57 может одновременно отслеживать до 60 целей, а его носовая РЛС с активной фазированной антенной решёткой обеспечивает бóльшую ситуационную осведомленность по сравнению с прошлыми российскими разработками и дополняется инфракрасной системой поиска и сопровождения следующего поколения.

Схема вооружения Су-57 так же позволила бы российским сухопутным войскам продвигаться вперед значительно быстрее, если бы для поддержки с воздуха были развернуты значительные силы. Планирующая бомба с инерциальным и спутниковым наведением ГЛОНАСС ПБК-500У "Дрель" позволяет истребителю поражать цели на расстоянии 30-50 км с высокой точностью по принципу "выстрелил и забыл". Сообщается, что одной кассетой суббоеприпаса можно уничтожить целую ракетную батарею или колонну танков, а малая дальность действия и отсутствие необходимости в подруливающих двигателях позволяет Су-57 развернуть значительно бóльшую огневую мощь при использовании планирующих бомб вместо стандартного оружия, применяемого вне зоны действия ПВО. Каждая бомба содержит пятнадцать самонаводящихся противотанковых элементов – оптимальных для поражения движущихся целей благодаря системе распознавания "свой – чужой".

Помимо непосредственной авиационной поддержки, Су-57 наверняка обезвредил бы украинские ПВО Украины противорадиолокационными ракетами Х-58УШЭ значительно быстрее развернутых истребителей. Эти совокупные возможности в сочетании с передовыми характеристиками истребителя в воздушном бою значительно укрепили бы позиции России на Украине – не только для борьбы с украинскими ВВС, но и для демонстрации самолетов пятого поколения на границах НАТО для противодействия ширящемуся развертыванию F-35.