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Борис Джонсон: Лондон направит Киеву оружие на сумму 100 млн. фунтов, в том числе ЗРК Starstreak

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Премьер-министр Борис Джонсон после выступления на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон после выступления на Даунинг-стрит в Лондоне.
Источник изображения: © РИА Новости Джастин Гриффитс-Уилльямс

ЦАМТО, 11 апреля. Великобритания направит Украине вооружение на сумму 100 млн. фунтов, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 8 апреля британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Сегодня я могу объявить, что Великобритания дополнительно направит вооруженным силам Украины высококачественную военную технику на сумму 100 млн. фунтов стерлингов, в том числе ЗРК Starstreak, 300 противотанковых ракет и высокоточных боеприпасов", – сказал Б.Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Он добавил, что Великобритания также направит Украине шлемы, приборы ночного видения и бронежилеты.

Великобритания с 2015 года подготовила более 22 тыс. военнослужащих в рамках операции "Орбиталь" и возглавляемой Британией инициативы по морской подготовке. Поддержка была усилена в 2021 году, когда Великобритания и Украина подписали двустороннее соглашение, в соответствии с которым было выделено 1,7 млрд. фунтов стерлингов на поддержку программы повышения военно-морского потенциала Украины, напоминает агентство.

Справка ЦАМТО

ЗРК ближнего действия Starstreak состоят на вооружении ВС Великобритании с 1997 года, экспортировались в несколько стран, включая Таиланд, Малайзию и Индонезию.

Разработанная компанией Thales 14-кг ракета Starstreak оснащена твердотопливным стартовым ускорителем, двухступенчатым маршевым твердотопливным двигателем и оригинальной БЧ с тремя стреловидными поражающими элементами индивидуального наведения с собственной осколочно-фугасной боевой частью. Ракета способна развивать скорость до 3М, поражать цели на дальностях 1,5-7 км и высотах до 5 км. Наведение осуществляется по лазерному лучу, что осложняет применение средств противодействия.

В базовой версии для пуска ЗУР применяется легкая пусковая установка LML (Lightweight Multiple Launcher) с тремя ракетами, каждая из которых размещается в герметичном транспортно-пусковом контейнере. Усовершенствованная ПУ LML-NG размещается на поворотном станке, оснащается блоком прицеливания и двумя ракетами в ТПК.

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Страны
Великобритания
Германия
Индонезия
Малайзия
Таиланд
Украина
Компании
Thales
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