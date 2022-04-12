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Интерфакс-АВН

Российские средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25 над Изюмом - Минобороны РФ

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Су-25
Штурмовики Су-25 ВВС Украины.
Источник изображения: ukrmilitary.com

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25, четыре беспилотника, огнем из стрелкового оружия в воздухе сбит вертолет Ми-24, сообщили в Минобороны РФ.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25. Кроме того, уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах Балакеля Харьковской области, Гуляй Поле и Волноваха, а также один беспилотный летательный аппарат типа "Валькирия" в районе населенного пункта Калининское Николаевской области", - сказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"В районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24", - добавил он.

Конашенков также сообщил о поражении российской авиацией 78 военных объектов Украины. Среди них, по его словам, "три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, а также 58 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники".

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