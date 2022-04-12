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Военное обозрение

Пентагон сообщил о возвращении на Украину военнослужащих ВСУ, обученных применению западных вооружений

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты продолжают обучение украинских военнослужащих обращению с западными вооружениями, что должно помочь ВСУ освоить военную технику и оружие стандартов НАТО. Обучение происходит за пределами Украины.

США и их союзники, восемь лет обучавшие украинскую армию, хоть и вывели своих инструкторов с территории Украины, но обучение ВСУ не прекратили. Теперь оно ведется в лагерях подготовки на территории Европы и в США. Основная цель таких краткосрочных "курсов" - освоение вооружений, поставляемых на Украину западными странами, поскольку оружие советского образца на складах уже заканчивается.

В минувшее воскресенье пресс-служба Пентагона выпустила сообщение об окончании обучения и отправке на Украину группы военнослужащих ВСУ, находившихся на американской территории в рамках программы "подготовки военнослужащих ВС Украины". Как заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби, украинских военных обучили применению барражирующих боеприпасов Switchblade, патрульных катеров и средств связи. Это официально, а что там на самом деле, никто, естественно, не скажет.

(...) министерство обороны провело для этой группы дополнительную передовую тактическую подготовку по применению систем, которые Соединенные Штаты предоставили Украине, в том числе беспилотных летательных аппаратов Switchblade

- заявил Кирби.

В Пентагоне подчеркнули, что военнослужащие ВСУ, прошедшие обучение, могут самостоятельно выступать в роли инструкторов и обучать личный состав украинской армии применению вооружений стандарта НАТО.

За последнее время США и их союзники по НАТО буквально наводнили Украину противотанковыми комплексами и ПЗРК, не исключается поставка тяжелых систем, вплоть до самоходных гаубиц и боевых машин пехоты. Поскольку украинская армия не имеет навыков применения западного вооружения, американцам приходится прилагать определенные усилия для хоть какого-то обучения части украинских военных. В ином случае все переданное вооружение остается просто дорогим железом.

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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