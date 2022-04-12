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Интерфакс-АВН

Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи и председатель Военного комитета НАТО обсудили Украину и КНДР

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НАТО
НАТО.
Источник изображения: vpk-news.ru

Гонконг. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Южной Кореи Вон Ин Чхоль и председатель Военного комитета НАТО (CMC) Роб Бауэр обсудили ситуацию вокруг Украины, а также двустороннее сотрудничество в области безопасности, сообщает "Ренхап".

Во время переговоров с Бауэром Вон Ин Чхоль подчеркнул участие Южной Кореи в глобальных усилиях по "поддержанию мира во всем мире и быстрому разрешению кризиса на Украине".

В свою очередь, Бауэр выразил благодарность Южной Корее за "активную поддержку усилий на Украине", выразив надежду на укрепление сотрудничества между Сеулом и НАТО посредством "постоянного военного обмена".

Кроме того, обе стороны согласились с тем, что продолжающиеся ядерные и ракетные разработки Северной Кореи представляют "серьезную угрозу не только для Корейского полуострова, но и для мира в регионе и во всем мире".

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Украина
Южная Корея
Проекты
NATO
Ядерный щит
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