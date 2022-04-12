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Интерфакс-АВН

Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом - СМИ

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Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО
Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО.
Источник изображения: © AP Photo, Czarek Sokolowski

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом, пишет The Times со ссылкой на официальные лица США.

По их данным, членство в НАТО для обеих стран было "темой для разговоров и многочисленных сессий" во время переговоров между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, в которых приняли участие Швеция и Финляндия.

Отмечается, что Финляндия может подать заявку на членство в июне, после нее о своем желании вступить в НАТО сообщит Швеция.

Таким образом, в случае вступления двух стран в альянс число его стран-участниц вырастет с 30 до 32.

В конце февраля премьер Швеции Магдалена Андерссон заявляла, что позиция Швеции остается неизменной, и страна будет самостоятельно определять свою политику безопасности, однако месяц спустя она заявила, что Швеции нужно провести анализ возможности вступления в военный блок, и уже не исключила членство в НАТО.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
12.04.2022 10:53
Не удивительно
0
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