Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом - СМИ

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом, пишет The Times со ссылкой на официальные лица США.

По их данным, членство в НАТО для обеих стран было "темой для разговоров и многочисленных сессий" во время переговоров между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, в которых приняли участие Швеция и Финляндия.

Отмечается, что Финляндия может подать заявку на членство в июне, после нее о своем желании вступить в НАТО сообщит Швеция.

Таким образом, в случае вступления двух стран в альянс число его стран-участниц вырастет с 30 до 32.

В конце февраля премьер Швеции Магдалена Андерссон заявляла, что позиция Швеции остается неизменной, и страна будет самостоятельно определять свою политику безопасности, однако месяц спустя она заявила, что Швеции нужно провести анализ возможности вступления в военный блок, и уже не исключила членство в НАТО.