Израиль нанес воздушный удар по объектам в Сирии - военные РФ

Хмеймим. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные сообщили о ракетном ударе, нанесенном израильскими истребителями по объектам на территории сирийской провинции Латакия, в результате которого причинен незначительный ущерб гражданской инфраструктуре.

"9 апреля с 18:45 до 18:52 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар пятью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Латакия", - сообщил в воскресенье замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

По его словам, "дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил Сирии комплексов российского производства "С-125" и "Панцирь-С" уничтожены три ракеты".