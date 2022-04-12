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Интерфакс-АВН

Израиль нанес воздушный удар по объектам в Сирии - военные РФ

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Истребитель F-16 ВВС Израиля
Истребитель F-16 ВВС Израиля.
Источник изображения: © TREUTERS/Baz Ratner, архив

Хмеймим. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные сообщили о ракетном ударе, нанесенном израильскими истребителями по объектам на территории сирийской провинции Латакия, в результате которого причинен незначительный ущерб гражданской инфраструктуре.

"9 апреля с 18:45 до 18:52 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар пятью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Латакия", - сообщил в воскресенье замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

По его словам, "дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил Сирии комплексов российского производства "С-125" и "Панцирь-С" уничтожены три ракеты".

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Страны
Израиль
Ливан
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-16
С-125
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