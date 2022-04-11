Российские корабли открыли огонь по сухогрузу, который шел в Мариуполь эвакуировать руководство батальона "Азов" - Минобороны РФ

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские корабли 8 апреля открыли огонь по украинскому сухогрузу "Апачи", который пытался войти в порт Мариуполь для эвакуации руководства батальона "Азов", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Сухогруз, который шел под флагом Мальты, не реагировал на предупреждения, по нему открывали огонь российские пограничные корабли и корабль Черноморского флота РФ, сказал Конашенков.

"В результате огневого воздействия пострадавших среди членов экипажа на судне нет. Силами судовой команды возгорание потушено самостоятельно. После проведенного досмотра украинский сухогруз "Апачи" с экипажем конвоируется в порт Ейск", - сказал Конашенков.

По его словам, власти Украины после неудачных попыток эвакуировать руководства "Азова" вертолетами 8 апреля решили предпринять попытку эвакуации с моря.

Также, заявил Конашенков, это судно должно было эвакуировать из Мариуполя иностранных наемников.

"В темное время суток украинский сухогруз "Апачи", приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. В 22:38 мск в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт Мариуполь", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"На требования российских пограничных кораблей выйти по международному каналу на связь украинский сухогруз не отвечал, продолжая движение в направлении порта Мариуполь", - сообщил Конашенков.

"Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная двумя пограничными сторожевыми кораблями по курсу движения судна, не привела к изменению курса и замедлению скорости движения сухогруза", - сказал он.

Конашенков отметил, что во время движения к порту Мариуполь судно вело радиообмен, на берегу наблюдались сигнальные костры.

"Для блокирования движения судна-нарушителя с 22:53 до 23:30 кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу "Апачи" открывался артиллерийский огонь", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, в результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части.

"После этого украинский сухогруз лёг в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков", - сказал Конашенков.

31 марта Минобороны РФ заявило попытке эвакуации властями Украины из Мариуполя командиров "Азова" двумя вертолетами Ми-8, оба были сбиты силами Донецкой народной республики.

28 марта, по данным Минобороны РФ, в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для эвакуации командиров "Азова", сообщал Конашенков.

Сообщалось, что украинский батальон "Азов" ведёт бои в Мариуполе.

4 апреля в Минобороны РФ предлагало украинским военным в Мариуполе "сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории".

5 апреля Конашенков заявил, что "с учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь будет освобожден подразделениями российских вооружённых сил и Донецкой народной республики".

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе проживало почти 500 тыс. человек. 21 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что в Мариуполе остаются более 130 тыс. жителей.

Российские военные ранее сообщали о боях в центре Мариуполя. 11 марта Минобороны РФ заявляло о сужении кольца окружения вокруг Мариуполя подразделениями ДНР. До этого военные РФ сообщали о взятии под контроль ряда кварталов.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине.