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Интерфакс-АВН

Путин обсудил с Алиевым итоги проведенных в Брюсселе переговоров лидеров Азербайджана и Армении - Кремль

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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время двусторонней встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время двусторонней встречи в Кремле.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Обсудили запуск работы по делимитации азербайджано-армянской границы и по подготовке мирного договора

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - По инициативе азербайджанской стороны в субботу состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Обсуждены итоги проведенных 6 апреля в Брюсселе переговоров Ильхама Алиева с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - сообщает пресс-служба Кремля.

"При этом подчеркнута необходимость реализации в полном объеме договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также активизации деятельности трехсторонней Рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе. Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией", - отмечается в сообщении.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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