Путин обсудил с Алиевым итоги проведенных в Брюсселе переговоров лидеров Азербайджана и Армении - Кремль

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время двусторонней встречи в Кремле.

Обсудили запуск работы по делимитации азербайджано-армянской границы и по подготовке мирного договора

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - По инициативе азербайджанской стороны в субботу состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Обсуждены итоги проведенных 6 апреля в Брюсселе переговоров Ильхама Алиева с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - сообщает пресс-служба Кремля.

"При этом подчеркнута необходимость реализации в полном объеме договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также активизации деятельности трехсторонней Рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе. Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией", - отмечается в сообщении.