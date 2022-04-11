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Интерфакс-АВН

Пашинян обсудил с Путиным итоги встречи с Алиевым и Мишелем - правительство Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва готова содействовать подписанию соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном

Визит Пашиняна в РФ состоится 19 апреля

Ереван. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в субботу обсудил итоги своей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского Совета Шарлем Мишеле в Брюсселе.

"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении с президентом Российской Федерации. Никол Пашинян проинформировал Владимира Путина об итогах встречи 6 апреля в Брюсселе с Ильхамом Алиевым и Шарлем Мишелем. Премьер Армении и президент России заявили о важности договоренностей о подписании соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном и начале работ по делимитации (армяно-азербайджанской границы - ИФ)", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что "президент России выразил готовность полностью содействовать указанным процессам".

В правительстве Армении сообщили, что Пашинян и Путин затронули тему вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. "Пашинян выразил ожидание армянской стороны в том, что российские миротворцы предпримут конкретные меры для обеспечения вывода вторгшихся азербайджанских подразделений", - отметили в правительстве.

Премьер Армении и президент России обсудили также вопросы армяно-российского экономического взаимодействия.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
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