Шведские националисты готовы поддержать вступление Швеции в НАТО, если Финляндия подаст заявку в альянс - СМИ

Берлин. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидер второй крупнейшей оппозиционной партии Швеции "Шведские демократы" Йимми Окессон заявил о готовности предложить партии пересмотреть позицию относительно вступления страны в НАТО, если Финляндия подаст заявку на членство в военный альянс, пишут европейские СМИ в субботу.

"Если Финляндия подаст заявку, то я отправлюсь в партийный совет с призывом изменить нашу позицию (относительно вступления Швеции в НАТО - ИФ)", - сказал он в интервью газете Svenska Dagbladet.

"Финляндия очень четко движется к членству в НАТО, и множество признаков указывает на то, что это может произойти в ближайшем будущем", - добавил он.

Партия "Шведские демократы" является националистической партией, у нее 62 места в Риксдаге, однопалатном парламенте на 349 членов.

В конце февраля премьер Швеции Магдалена Андрессон заявляла, что позиция Швеции остается неизменной, и страна будет самостоятельно определять свою политику безопасности, однако месяц спустя она заявила, что Швеции нужно провести анализ возможности вступления в военный блок, и уже не исключила членство в НАТО.