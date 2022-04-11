Войти
Интерфакс-АВН

Незаконные санкции в отношении России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии - Медведев

169
0
0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Юлия Зырянова

У РФ возникает право на индивидуальную и коллективную оборону

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявляет, что незаконные санкции против России могут быть квалифицированы как акт агрессии, это влечёт право на оборону в рамках международного права.

"Незаконные санкции при определённых обстоятельствах могут быть квалифицированы как акт международной агрессии со стороны отдельных государств или их союзов", - написал Медведев в своём телеграм-канале в пятницу.

Прежде всего, по его словам, такое возможно, когда их применение направлено на подрыв его экономической независимости, а стало быть - и государственного суверенитета, и грозит самому существованию государства.

"По сути, как и говорят наши оппоненты, это объявление экономической войны. С учётом всей совокупности правовых и политических обстоятельств можно сделать вывод, что санкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении Российской Федерации, как одна из форм гибридной войны. В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права", - написал Медведев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
16.07.2013
Дмитрий Рогозин рассказал, почему упал «Протон»
25.05.2011
«Гонка вооружений необходима и неизбежна»
20.05.2011
Иванов: ситуация с гособоронзаказом-2011 кардинально не улучшилась
08.10.2010
Россия предлагает Алжиру купить самолеты Ан-140
08.10.2010
Контракт по совместной разработке эскизно-технического проекта истребителя пятого поколения FGFA планируется подписать в декабре
07.10.2010
В Африке танки вот такой ширины
05.08.2008
Оснащение флота АПЛ станет "ответом" НАТО и США - Миронов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 04:01
  • 15
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.04 02:27
  • 65
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 11.04 02:01
  • 6
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 10.04 23:21
  • 22605
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 21:57
  • 2
Война на Украине – проблема мигрантов
  • 10.04 21:45
  • 3
Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности
  • 10.04 13:32
  • 77
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 10.04 11:22
  • 134
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.04 08:03
  • 2
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге
  • 10.04 07:55
  • 1
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
  • 09.04 03:27
  • 19
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 09.04 02:33
  • 2
Россия готовится летать только на отечественных самолетах
  • 09.04 01:46
  • 5
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 08.04 17:23
  • 108
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 08.04 16:31
  • 3
Лавров заявил об отходе Киева от стамбульских договоренностей в новом проекте соглашения с РФ