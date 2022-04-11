Незаконные санкции в отношении России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии - Медведев

У РФ возникает право на индивидуальную и коллективную оборону

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявляет, что незаконные санкции против России могут быть квалифицированы как акт агрессии, это влечёт право на оборону в рамках международного права.

"Незаконные санкции при определённых обстоятельствах могут быть квалифицированы как акт международной агрессии со стороны отдельных государств или их союзов", - написал Медведев в своём телеграм-канале в пятницу.

Прежде всего, по его словам, такое возможно, когда их применение направлено на подрыв его экономической независимости, а стало быть - и государственного суверенитета, и грозит самому существованию государства.

"По сути, как и говорят наши оппоненты, это объявление экономической войны. С учётом всей совокупности правовых и политических обстоятельств можно сделать вывод, что санкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении Российской Федерации, как одна из форм гибридной войны. В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права", - написал Медведев.