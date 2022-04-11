Ударом ракет БРК «Бастион» уничтожен центр боевой подготовки наёмников к северу от Одессы

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны России подтвердило данные о нанесении ракетного удара по одному из объектов Одесской области. Напомним, что ранее в так называемом оперативном командовании «Юг» Украины было заявлено, что ракетные удары нанесены с моря, но при этом не сообщалось, какие именно цели поражены российскими военными. Министерство обороны России приводит конкретные данные о целях, и эти данные, по сути, объясняют, почему о конкретных объектах молчит украинское командование.

Оказалось, что ракетными ударами уничтожен центр сбора и боевой подготовки иностранных наёмников. Располагался этот центр к северу от Одессы – в районе села Красносёлка. Населённый пункт расположен на побережье Куяльницкого лимана.

В непосредственной близости от него располагается железнодорожная станция Кулиндорово.

Источник изображения: topwar.ru

При этом официальный представитель Минобороны РФ генерал Игорь Конашенков фактически опровергает заявления украинской стороны о том, что удары наносились с борта кораблей ВМФ РФ.

По словам генерал-майора Конашенкова, для ликвидации центра подготовки иностранных наёмников в Одесской области использовались БРК «Бастион».

Украинская сторона не комментирует уничтожения центра подготовки наёмников, так как в этом случае пришлось бы раскрыть данные не только о переброске наёмников на юг страны, но и об их численности.