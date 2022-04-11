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Интерфакс-АВН

КНДР возобновила восстановительные работы на ядерном полигоне - СМИ

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Ядерный объект в КНДР
Ядерный объект в КНДР.
Источник изображения: rusvesna.su

Гонконг. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Северная Корея продолжает начатые ранее работы по восстановлению туннеля на ядерном полигоне Пунгери, пишет агентство "Ренхап" со ссылкой на доклад экспертов базирующейся в Вене неправительственной европейской организации Open Nuclear Network.

"КНДР, вероятно, установила место входа в туннель N3 и начала восстанавливать его", - говорится в докладе, который основывается на коммерческих спутниковых фотоснимках, сделанных в период с 24 марта по 6 апреля.

Как известно, на полигоне есть четыре туннеля, которые были разрушены в 2018 году, при этом работы по сносу проводились в присутствии небольшой группы приглашенных иностранных журналистов.

Ранее о восстановительных работах на полигоне сообщала южнокорейская разведка.

По ее данным, работы могут свидетельствовать о подготовке КНДР к испытательному ядерному взрыву. Разведка отметила, что "восстановить объект можно будет через месяц".

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Проекты
Ядерный щит
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