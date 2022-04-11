Украина – жертва нового прокси-эксперимента США

Хуаньцю шибао (Китай): российско-украинский кризис разоблачает новую прокси-стратегию США

Украина никогда не станет для США "кровоточащей раной", поэтому она и превратилась в американскую разменную монету в глобальной геополитической игре, отмечает автор статьи в "Хуаньцю шибао". Много лет подряд Штаты накачивали Киев оружием и деньгами, чтобы в нужный момент разжечь огонь у порога России.

Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, недавно заявил, что Вашингтон планирует предоставить Украине тяжелое вооружение, такое как артиллерийское оружие и системы береговой обороны. Это полностью изменит прежнюю американскую практику предоставления только индивидуального боевого оружия. Многие военные обозреватели считают, что "опосредованная война" российско-украинского кризиса становится все более интенсивной.

Прокси-войны или опосредованные войны — это войны, которые ведут крупные державы, избегая прямого участия в конфликтах. Разжигание или поддержка опосредованных войн, по сути, являются стратегическими инструментами для крупных держав, стремящихся к гегемонии. В этой форме конфронтации великие державы-провокаторы могут поддерживать союзников, укреплять военные блоки, перекраивать политическую карту мира, а также сохранять и расширять свою мощь как великой державы — и все это с очень низкими затратами. Будучи страной-гегемоном номер один в мире, Соединенные Штаты являются ветераном опосредованной войны.

Во время холодной войны Соединенные Штаты непрерывно создавали беспорядки в мире. Горячие точки в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке повсеместно обладали полным набором атрибутов и характеристик опосредованных войн. В тот период Соединенные Штаты все еще сохраняли молчаливое понимание необходимости держаться подальше от главного региона — Европы — и рассматривали только "периферийные страны" третьего мира как главное поле битвы за власть и прибыль. В нынешнем российско-украинском кризисе Соединенные Штаты больше не нацеливают свое оружие на развивающиеся страны, а разжигают огонь прямо на пороге России, ядерной державы, в ущерб интересам безопасности своих европейских союзников. Это опасное поведение, которое переходит красную черту, показывая, что замыслы США доминировать в мире не исчезли с ослаблением их совокупной силы. Напротив, Вашингтон активно ищет новые формы военных авантюр, которые могут не только сдерживать стратегических противников, но и упрочить лагерь союзников. Он искал конфликтный процесс без необходимости нести личную ответственность за последствия. К сожалению, Украина очень удачно подходила в качестве полигона для такого рода американских экспериментов.

Нынешний виток российско-украинской напряженности имеет глубокие и сложные исторические причины и практические факторы, а глубокая вовлеченность США и Запада является одним из важных ключей к разгадке. Американский политолог Збигнев Бжезинский называл Украину "геостратегическим стержнем", а в глазах правительства США она является эффективным стратегическим рычагом для сдерживания России. Просто США не хотят собственноручно сражаться в конце этой игры, а нашли более эффективный способ. За последние годы Соединенные Штаты неоднократно вмешивались в конфликт между Россией и Украиной и активно его направляли: сначала спровоцировали "цветную революцию", срежиссировали "Майдан", содействуя приходу к власти проамериканского режима; организовали военную помощь и военную подготовку и смотрели сквозь пальцы на непосредственное участие частных оборонных компаний в конфликте на Донбассе. В январе 2021 года, после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, Вашингтон начал еще сильнее подталкивать Украину к противостоянию с Россией. В марте того же года при поддержке США украинское правительство усилило военно-стратегическое противостояние и активизировало боевые действия в Луганской и Донецкой областях. В то же время НАТО начала сотрудничать с боевиками Украины, проведя серию крупномасштабных совместных военных учений, таких как Defender Europe 2021 ("Защитник Европы 2021") и Steadfast Defender-21 ("Стойкий защитник-21"), чтобы оказать еще большее давление на Россию, вызвав сильную ответную реакцию с ее стороны и в конечном итоге приведя к ее началу "военной спецоперации".

США усиливали противоречия между Россией и Украиной, и цена превращения Украины в своего "антироссийского представителя" оказалась для них не слишком велика. Ожидаемая доходность опосредованной войны напрямую отражается на уровне военной безопасности, что требует значительных инвестиций в военные ресурсы на ранней стадии. С 2014 года Соединенные Штаты поставляли Украине оружие и боеприпасы, направляли военных советников и обеспечивали боевую подготовку, а также постоянно стимулировали готовность Украины идти на риск, улучшая ее военный потенциал. За последние 8 лет американские военные последовательно направили в Украину более десятка бригадных боевых групп, которые обеспечивали полный цикл подготовки — от физической подготовки солдат до тактических атак и обороны, от командования и управления до кибербезопасности, добавим к этому подготовку спецназа, тренинги по психологической и биологически-химической войне. Все военные части украинской армии общей численностью 220 тысяч человек в целом прошли этот цикл подготовки хотя бы по разу.

На самом деле, Соединенные Штаты фактически полностью создали эту марионетку, наделяя свои обучающие программы чуть более широкими полномочиями, чем их обычная практика отправки войск для военных учений в Европе. По статистике, с начала 2015 финансового года среднегодовая военная помощь США Украине превысила 230 млн долларов, после 2019 года она возросла до более чем 300 млн долларов. Только за 2019 год военные США потратили в Афганистане 4,8 миллиарда долларов, по сравнению с этими тратами найти такого "прокси-представителя" было очень выгодно. И скрытая выгода такого подхода в том, что Украина никогда не станет для Америки "кровоточащей раной", а скорее кровососущим ртом.

Стратегические преимущества превращения Украины в антироссийскую марионетку США также вполне очевидны. Соединенные Штаты унаследовали гены хитрости англо-саксов в ведении международной политики: стремясь к гегемонии и выискивая иностранных агентов, они будут всячески избегать влиятельных групп, представляющих интересы большинства, и поддерживать слабые политические силы с хрупким фундаментом. Только опираясь на Соединенные Штаты и Запад, эти силы смогут удержаться на пьедестале, поэтому они посвятят себя служению США и Западу. Взлеты и падения в украинской политической ситуации за последние 20 лет демонстрируют замечательную историю о том, как Соединенные Штаты и Запад извлекли из них наибольшую выгоду. На сей раз Россия и Украина вступили в открытую конфронтацию, и Соединенные Штаты заработали на этом много денег. После обострения кризиса европейские страны значительно увеличили свои военные расходы из-за беспокойства о собственной безопасности. Конечно, деньги потекли рекой в военно-промышленный комплекс США. В то же время доллар снова укрепился и привлек мировой капитал обратно в Штаты. Это, без сомнения, была также и долгосрочная попытка США создать или сплавить многолетние геополитические кризисы: по мере продолжения спецоперации экспорт "Газпрома" в Европу сокращался, а природный газ США очень "удачно" восполнил дефицит, и американский экспорт энергоресурсов в Европу значительно вырос, что вместе с тем подорвало роль ЕС как крупнейшего торгового партнера России. И это лишь некоторые из экономических преимуществ США, которые можно заметить.

Подстрекая Украину затягивать этот конфликт, США могут развязать себе руки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путем диалога и переговоров международное сообщество достигло общего консенсуса в отношении политического урегулирования разногласий России и Украины. Заставляет задуматься то, что, когда эти раунды переговоров только начинались, Соединенные Штаты немедленно призвали своих союзников к увеличению военной помощи. Всего за полтора месяца военная помощь составила 1,35 миллиарда долларов, и все виды вооружений непрерывным потоком поступали в Украину. Из-за этого украинская сторона вновь и вновь меняла свою позицию на переговорах, и перспективы разрешения кризиса стали слишком запутанными. Конечно, те, кто подливает масла в огонь, явно не хотят никакой деэскалации российско-украинского кризиса.

Бывший заместитель госсекретаря США Ричард Армитидж когда-то признал, что при рассмотрении вопроса о финансировании союзников Соединенные Штаты должны иметь четкое представление об их силе и перспективах на победу. А сейчас Соединенные Штаты знают, что Украина не сможет благополучно вступить в НАТО, и их также не волнует, сможет ли Украина добиться так называемой победы. Все, что им нужно сделать, — это пожертвовать своей марионеткой и использовать асимметричные рычаги, порожденные российско-украинским кризисом, чтобы надолго истощить и сдержать Россию. Таким образом, оставшиеся стратегические силы западных стран могут быть перенаправлены для сдерживания конкурентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Автор: Ван Цян — военный обозреватель