Путин обсудил с Совбезом РФ военную операцию на Украине и переговоры российской и украинской делегаций - Песков

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ход специальной военной операции на Украине, а также переговоров между российской и украинской делегациями, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями. Была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, как имело место в Буче", - заявил Песков.

В совещании приняли участие премьер Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред СБ Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.