Игорь Коротченко: Необходимы прицельные удары по ключевым транспортным объектам Украины

После провокации в городе Буча и решения западных стран поставлять киевскому режиму тяжелое вооружение еще очевиднее встал вопрос о необходимости уничтожения логистической и транспортной инфраструктуры в граничащих с государствами НАТО районах Украины.

Речь - об объектах и дорогах, через которые и по которым может идти доставка такого арсенала к переднему краю. Автотрассы и железнодорожные пути, мосты и другие переправы, крупные транспортные узлы и развязки должны постоянно находиться под контролем наших военных. Надо сделать так, чтобы по ним никакие поставки оружия и техники не могли осуществляться в принципе. Этого реально достичь только нанесением по логистическим и транспортным объектам масштабных прицельных ракетных ударов. Выведение их из строя не позволит Украине получать и принимать с Запада подобные грузы.

Вместе с тем надо понимать, что выводить из строя подобную инфраструктуру следует исключительно на территории Украины. Разведка, к примеру, доложила, что военная техника уже отошла на 500-600 метров от западных границ страны, - самое время по ней ударить высокоточными ракетами большой дальности. Но не атаковать ее в момент перегрузки, допустим, с одного железнодорожного эшелона в другой на самой границе. Там есть опасность, что удар придется по территории страны НАТО. Провоцировать таким образом конфликт с Альянсом, на мой взгляд, не стоит.

Понятно, что это требует отслеживания в режиме реального времени всего, что происходит на Западной Украине. Разведка у нас хорошая, но и она не всесильна. Поэтому уже сейчас необходимо выявить все возможные транспортные коридоры доставки западного оружия и техники ВСУ и сделать их непригодными для такого трафика. Повторюсь: бить надо по железнодорожным станциям, переправам, мостовым сооружениям, в том числе на украинских автомагистралях. Учитывая наше полное господство в воздухе, решить такую задачу не составит труда.

Просто разбомбить дороги мало, их легко привести в рабочее состояние. А вот быстро восстановить мосты и переправы не получится

Просто разбомбить дороги, на мой взгляд, мало. При нынешних технологиях их можно достаточно быстро привести в рабочее состояние. А вот быстро восстановить мосты и переправы не получится.

Удары по ключевым транспортным объектам позволят решить еще одну проблему. Не секрет, что для доставки западного арсенала к переднему краю украинцы идут на циничную хитрость - подцепляют к пассажирским составам вагоны с оружием и боеприпасами, а также платформы с военной техникой. Знают, что такие эшелоны наши военные атаковать не станут во избежание массовой гибели гражданских пассажиров. Но когда на пути следования состава будет разрушенный мост, эшелон, понятное дело, встанет и дальше не пойдет. Пассажиры останутся живы, и военная техника до места назначения не доедет. Значит, задача выполнена.

С этим связано и пресечение поставок ВСУ горючего. Можно сколько угодно подгонять Киеву танки и другие бронемашины. Без топлива они никому не нужны. Нефтеперерабатывающие заводы, крупные хранилища горючего и базы снабжения украинских войск ГСМ Российская армия системно уничтожает комплексами "Калибр", "Кинжал", "Искандер", "Бастион". Их же реально применить для ликвидации подвоза по железной дороге или автотрассам топлива, в том числе с Запада.

Однозначно - надо бить по капитальным мостам. Попробует ВСУ наводить их с помощью своих инженерных средств, - уничтожим и временные переправы. Это, кстати, также важно для недопущения переброски резервов ВСУ с западной Украины на Донбасс.

Иногда звучат сомнения: мол, хватит ли на все подобные объекты наших высокоточных ракет? Могу успокоить сомневающихся: запас таких средств поражения у Вооруженных сил России имеется. И оборонно-промышленный комплекс страны работает как часы.

Подготовил Юрий Гаврилов

Игорь Коротченко (главный редактор журнала "Национальная оборона")