Войти
Российская газета

Игорь Коротченко: Необходимы прицельные удары по ключевым транспортным объектам Украины

81
0
0
Источник изображения: rg.ru

После провокации в городе Буча и решения западных стран поставлять киевскому режиму тяжелое вооружение еще очевиднее встал вопрос о необходимости уничтожения логистической и транспортной инфраструктуры в граничащих с государствами НАТО районах Украины.

Речь - об объектах и дорогах, через которые и по которым может идти доставка такого арсенала к переднему краю. Автотрассы и железнодорожные пути, мосты и другие переправы, крупные транспортные узлы и развязки должны постоянно находиться под контролем наших военных. Надо сделать так, чтобы по ним никакие поставки оружия и техники не могли осуществляться в принципе. Этого реально достичь только нанесением по логистическим и транспортным объектам масштабных прицельных ракетных ударов. Выведение их из строя не позволит Украине получать и принимать с Запада подобные грузы.

Вместе с тем надо понимать, что выводить из строя подобную инфраструктуру следует исключительно на территории Украины. Разведка, к примеру, доложила, что военная техника уже отошла на 500-600 метров от западных границ страны, - самое время по ней ударить высокоточными ракетами большой дальности. Но не атаковать ее в момент перегрузки, допустим, с одного железнодорожного эшелона в другой на самой границе. Там есть опасность, что удар придется по территории страны НАТО. Провоцировать таким образом конфликт с Альянсом, на мой взгляд, не стоит.

Понятно, что это требует отслеживания в режиме реального времени всего, что происходит на Западной Украине. Разведка у нас хорошая, но и она не всесильна. Поэтому уже сейчас необходимо выявить все возможные транспортные коридоры доставки западного оружия и техники ВСУ и сделать их непригодными для такого трафика. Повторюсь: бить надо по железнодорожным станциям, переправам, мостовым сооружениям, в том числе на украинских автомагистралях. Учитывая наше полное господство в воздухе, решить такую задачу не составит труда.

Просто разбомбить дороги мало, их легко привести в рабочее состояние. А вот быстро восстановить мосты и переправы не получится

Просто разбомбить дороги, на мой взгляд, мало. При нынешних технологиях их можно достаточно быстро привести в рабочее состояние. А вот быстро восстановить мосты и переправы не получится.

Удары по ключевым транспортным объектам позволят решить еще одну проблему. Не секрет, что для доставки западного арсенала к переднему краю украинцы идут на циничную хитрость - подцепляют к пассажирским составам вагоны с оружием и боеприпасами, а также платформы с военной техникой. Знают, что такие эшелоны наши военные атаковать не станут во избежание массовой гибели гражданских пассажиров. Но когда на пути следования состава будет разрушенный мост, эшелон, понятное дело, встанет и дальше не пойдет. Пассажиры останутся живы, и военная техника до места назначения не доедет. Значит, задача выполнена.

С этим связано и пресечение поставок ВСУ горючего. Можно сколько угодно подгонять Киеву танки и другие бронемашины. Без топлива они никому не нужны. Нефтеперерабатывающие заводы, крупные хранилища горючего и базы снабжения украинских войск ГСМ Российская армия системно уничтожает комплексами "Калибр", "Кинжал", "Искандер", "Бастион". Их же реально применить для ликвидации подвоза по железной дороге или автотрассам топлива, в том числе с Запада.

Однозначно - надо бить по капитальным мостам. Попробует ВСУ наводить их с помощью своих инженерных средств, - уничтожим и временные переправы. Это, кстати, также важно для недопущения переброски резервов ВСУ с западной Украины на Донбасс.

Иногда звучат сомнения: мол, хватит ли на все подобные объекты наших высокоточных ракет? Могу успокоить сомневающихся: запас таких средств поражения у Вооруженных сил России имеется. И оборонно-промышленный комплекс страны работает как часы.

Подготовил Юрий Гаврилов


Игорь Коротченко (главный редактор журнала "Национальная оборона")

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Бастион
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
07.04.2021
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
17.12.2020
«Сигнал от России»: почему Швеция увеличивает оборонный бюджет
08.07.2019
Размещенные в Крыму ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" уничтожили корабли "противника" в Черном море, где проходят учения НАТО
21.03.2019
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
10.05.2017
Мир спасет красота русского оружия
08.02.2017
Основы военной мощи России: букварь для новой администрации (The National Interest, США)
05.08.2016
Россия готовится к большой войне (Gazeta Wyborcza, Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 01:17
  • 22323
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 20:03
  • 1
Украина получит устаревшие версии БМП-1 и Т-72 из Чехии
  • 07.04 17:33
  • 17
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 07.04 14:06
  • 64
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 07.04 12:52
  • 5
Неприемлемый ущерб
  • 07.04 10:45
  • 4
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 07.04 08:55
  • 64
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 07.04 05:34
  • 18
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 07.04 05:28
  • 1
"Новое средневековье". Из русских опять лепят варваров
  • 07.04 04:49
  • 1
Американский генерал предупредил об угрозе большой войны
  • 07.04 03:32
  • 24
Подводные рифы спецоперации
  • 07.04 03:05
  • 4
Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева
  • 07.04 01:45
  • 27
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 07.04 00:16
  • 2
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 23:49
  • 48
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной