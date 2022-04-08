Блинкен обсудил с европейскими партнерами и генсеком НАТО активизацию давления на Россию - американский госдеп

Он и "евротройка" предупредили Иран на случай провала усилий по восстановлению СВПД

Брюссель 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Брюсселе с визитом, на встречах с коллегами из ряда стран ЕС и генсеком НАТО сконцентрировал внимание на наращивании помощи Украине и усилении давления на Россию, следует из сообщений американского госдепартамента.

Блинкен встретился с главами МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, Германии Анналеной Бербок, Италии Луиджи Ди Майо и Великобритании Элизабет Трасс.

"Он и его коллеги обсудили, как лучше всего продолжить работу по изоляции Российской Федерации на международной арене за нарушение международного права и принципов, усилить давление на Россию и добиться скорейшего прекращения разрушительной войны против Украины". - сообщил госдеп.

Стороны также "обсудили планы по предоставлению Украине дополнительной гуманитарной помощи и помощи в области безопасности".

Госдеп сообщил, что "усилия по обеспечению безопасности и другие формы помощи украинским партнерам" были затронуты в ходе встречи Блинкена с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Госсекретарь подтвердил, что США поддерживают разработку новой стратегической концепции НАТО, "которая направлена на устранение нынешних и будущих угроз международному порядку, основанному на правилах", говорится в сообщении.

На встрече с Блинкена с коллегами из "евротройки" (Франция, Великобритания и Германия) стороны подтвердили "общую решимость обеспечить, чтобы Иран никогда не обзавелся ядерным оружием".