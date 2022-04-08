Пашинян и Алиев договорились до конца апреля создать комиссию по делимитации границы - правительство Армении

Пашинян и Алиев поручили главам МИД двух стран начать подготовку к мирным переговорам - правительство Армении

Ереван. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров в Брюсселе при участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля договорились о создании комиссии по вопросам делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, сообщает правительство Армении.

"По итогам переговоров достигнута договоренность в соответствии с достигнутой в Сочи 26 ноября 2021 года договоренностью до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, которая будет наделена также вопросами обеспечения безопасности и стабильности вдоль границы", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Отмечается, что премьер-министр Армении и президент Азербайджана поручили своим министрам иностранных дел начать подготовку к переговорам о мире между странами.