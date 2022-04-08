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Интерфакс-АВН

Запуск космического корабля Crew Dragon-4 к МКС переносится на 21 апреля - NASA

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Crew Dragon
Crew Dragon.
Источник изображения: Thomas Pesquet, Twitter

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Запуск миссии космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-4 с астронавтами на борту к Международной космической станции(МКС), ранее планировавшийся на 20 апреля, переносится на 21 апреля, сообщила руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс.

"NASA и SpaceX продолжают тщательно изучать рабочие графики перед запуском миссии Crew-4 к МКС. В данный момент мы планируем запуск на дату не ранее 21 апреля, а также рассматриваем 23 апреля как резервную дату", - говорится в сообщении Людерс в социальных сетях.

Она подчеркнула, что перенос даст специалистам время завершить предстартовую подготовку миссии к полёту, после того как к МКС будет отправлена другая миссия управления - запуск четырёх космических туристов на корабле Crew Dragon Axiom-1.

Ранее NASA сообщало, что старт Axiom-1 состоится 8 апреля.

31 марта руководитель программы коммерческих пилотируемых полётов NASA Стив Стич сообщил, что в ходе Crew Dragon-4 будет использован новый космический корабль компании SpaceX - Crew Dragon Freedom. Также в миссии будут задействованы компоненты, уже использовавшиеся в рамках предыдущих миссий - тепловой щит из композиционных материалов, 4 двигателя Draco, обеспечивающие ориентацию корабля в космосе, и ускоритель, который будет использоваться уже в четвёртый раз, ранее он выполнял свои функции в ходе полёта миссии Crew Dragon-3 к МКС осенью прошлого года.

Изначально запуск планировалось осуществить в марте этого года, однако по разным причинам пуск несколько раз откладывался.

По плану управления, экипаж корабля Crew Dragon-4 отправится к МКС на ракете-носителе SpaceX Falcon-9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Планируется, что астронавты проведут на станции 6 месяцев.

В состав экипажа миссии к станции входят астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот), Джессика Уоткинс (бортинженер), а также астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти.

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Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
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