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Интерфакс-АВН

Стратегические бомбардировщики ВВС США, способные нести ядерное оружие, выполнили очередные полеты над Европой

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Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Richard Ebensberger

Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, временно базирующихся на британской авиабазе Фэрфорд, совершила полеты над Европой, Северным и Средиземным морями, сообщило в среду Командование ВВС США в Европе.

По данным американских военных, в ходе выполнения задания бомбардировщики B-52H, способные нести ядерное оружие, отрабатывали взаимодействие с истребителями Британии, Дании, Чехии, Венгрии, Греции и Италии.

"Бомбардировщики ВВС США из состава 5-й бомбардировочной эскадрильи, размещенные на передовой базе Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании, 5 апреля выполнили очередную дальнюю миссию оперативной бомбардировочной группы над Европой, Северным и Средиземным морям", - говорится в сообщении.

В рамках миссии было также отработано взаимодействие бомбардировщиков с наземными авианаводчиками из Венгрии и Болгарии.

Как сообщало Командование ВВС США в Европе, 10 февраля на авиабазу Фэрфорд в Великобритании на временной основе была размещена группа стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. "Самолеты B-52H Stratofortress, вспомогательное оборудование и личный состав 5-го бомбардировочного крыла с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота) прибыли на базу британских Королевских ВВС Фэрфорд в Англии для выполнения давно запланированной миссии оперативной бомбардировочной группы", - говорилось в сообщении.

По данным западных авиационных ресурсов, в Англию были переброшены четыре таких бомбардировщика.

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Страны
Болгария
Великобритания
Венгрия
Греция
Дания
Италия
США
Чехия
Продукция
B-52
Проекты
Ядерный щит
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