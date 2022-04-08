США обучают небольшую группу украинских военных управлять беспилотниками Switchblade - Пентагон

Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Небольшая группа украинских военных, находящихся в США, в настоящий момент проходит обучение применению беспилотников-камикадзе Switchblade, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.

Собеседник агентства заявил, что "в США находится около десятка украинских военнослужащих, которых на пару дней направили на базовый курс обучения по работе с беспилотниками Switchblade".

Как поясняет AP, США направляют на Украину в качестве военной помощи в том числе именно эти беспилотники.

Представитель Пентагона также отметил, что украинские военные, возможно, пройдут базовое обучение и по другим направлениям и, по расчетам Вашингтона, "относительно скоро" вернутся обратно на Украину.