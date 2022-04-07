Гиперзвуковое оружие США – чемодан без ручки

The Drive (США): новейшая гиперзвуковая крылатая ракета США совершила секретный испытательный полет

США заявили о успешном испытании гиперзвукового оружия, пишет The Drive. Но радоваться американцам рано, ведь такие "успешные испытания" длятся уже больше десяти лет.

Томас Ньюдик (Thomas Newdick)

Первый полет ракеты HAWC компании Lockheed Martin держали в тайне во избежание ухудшения отношений с Россией.

Соединенные Штаты в прошлом месяце провели секретное испытание опытного образца ракеты с гиперзвуковым воздушно-реактивным двигателем (HAWC) разработки компании Lockheed Martin. Успешный пуск ракеты был произведен с борта бомбардировщика В-52 у западного побережья США, однако руководство решило сохранить это в тайне, очевидно, из-за усиления напряженности в отношениях с Россией.

Об испытании ракеты HAWC разработки Lockheed Martin было объявлено впервые, но не исключено, что ранее проводились и другие испытания, которые были засекречены. Эту ракету не следует путать с разработкой конкурентов под тем же названием. Проект второй HAWC реализуют Raytheon и Northrop Grumman, и об успешном испытании этого образца сообщалось в сентябре прошлого года. Опять же, здесь тоже неясно, было ли это испытание первым.

В ходе последнего испытания стартовый ускоритель разогнал ракету Lockheed Martin до большой скорости, после чего успешно включился гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, развивший гиперзвуковую скорость свыше пяти Махов и поддерживавший ее "продолжительное время".

Гиперзвуковая скорость определяется как скорость в пять Махов и более. В прошлом ВВС и Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) сообщали, что в ракете HAWC будет применен стартовый ускоритель, способный развивать как минимум такую скорость, после чего гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель обеспечит скорость полета ракеты в пределах от пяти до 10 Махов.

В ходе последних испытаний ракета Lockheed Martin поднялась на высоту свыше 20 тысяч метров и пролетела более 500 километров.

"В ходе летного испытания ракеты HAWC компании Lockheed Martin был успешно продемонстрирован второй образец. Это позволит нашим военным на состязательной основе выбрать нужное вооружение, чтобы господствовать на поле боя, – заявил в сообщении для прессы руководитель программы HAWC Эндрю Кнедлер (Andrew Knoedler), работающий в управлении тактических технологий DARPA. – Эти достижения поднимают HAWC на новый уровень технической зрелости и позволяют перейти к программе по обеспечению видов вооруженных сил".

"Мы пока анализируем данные летных испытаний, но у нас есть уверенность, что мы предложим ВВС и ВМС США отличные варианты по диверсификации имеющейся техники для выполнения будущих задач", – добавил Кнедлер.

В апреле 2018 года ВВС США совместно с DARPA передали компании Lockheed Martin контракт на разработку собственной версии HAWC на сумму 928 миллионов долларов. Эта ракета предназначена для уничтожения наземных целей, но компания также предложила создать версию для поражения морских целей, которая должна размещаться на борту истребителя-невидимки F-35C, а возможно, и на других платформах.

Применяемый в разработке Lockheed Martin гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель был создан компанией Aerojet Rocketdyne. Возможно, основой для него послужил двигатель SJY61 фирмы Pratt & Whitney Rocketdyne, который используется в гиперзвуковой ракете X-51 Waverider, разработанной корпорацией Boeing для DARPA. Он прошел летные испытания в 2010-х годах.

HAWC, как и другие гиперзвуковые системы, обладает важным преимуществом, состоящим в том, что этой ракетой можно наносить внезапные удары по важным целям, делая это оперативно и с безопасного расстояния вне зоны действия ПВО, о чем наше издание подробно рассказывало ранее. В то же время, гиперзвуковые ракеты типа HAWC способны маневрировать в атмосфере, что позволяет им следовать по более непредсказуемой траектории по сравнению с традиционными системами вооружений большой дальности, такими как баллистические ракеты. В результате вражеской ПРО намного труднее их поразить. Ни в первой, ни во второй версии HAWC нет боевой части. Дело в том, что цель ракета поражает своей кинетической энергией.

Нам мало что известно о том, как выглядят ракеты Lockheed Martin и Raytheon/Northrop Grumman. Есть только очень приблизительное изображение, представленное художником. О проекте Raytheon/Northrop Grumman известно немного больше, потому что в сентябре прошлого года состоялись успешные летные испытания этой системы. Там тоже используется гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, хотя и иного типа. В сентябре DARPA заявила: "Основными целями испытаний были: сопряжение систем ракеты, ее сброс, безопасное отделение от самолета-носителя, запуск стартового двигателя, ускорение, отделение стартового двигателя, запуск основного двигателя и маршевый полет". Управление также отметило, что все основные цели испытания достигнуты.

Можно предположить, что в ходе мартовских испытаний ракеты-конкурента отрабатывались такие же задачи.

В сентябре 2020 года Управление перспективных исследовательских проектов сообщило об успешном проведении летных испытаний обоих опытных образцов гиперзвуковых ракет с воздушно-реактивным двигателем.

Что касается проекта Raytheon/Northrop Grumman, то нам известно, что в этой разработке использован опыт создания других гиперзвуковых аэрокосмических аппаратов, в том числе, гиперзвукового испытательного аппарата X-43A для НАСА. Этот проект осуществлялся в 1990-е и в начале 2000-х годов.

ВВС и DARPA считают, что проекты HAWC являются переходным этапом к более совершенным гиперзвуковым системам воздушного базирования с воздушно-реактивным двигателем, которые могут поступить на вооружение в перспективе. Среди них проект создания гиперзвуковой ударной крылатой ракеты HACM для ВВС, у которой тоже воздушно-реактивный двигатель.

Пентагон реализует и другие программы по созданию гиперзвукового оружия воздушного базирования с воздушно-реактивным двигателем. Среди прочего, это проект ВВС Mayhem, в котором основное внимание уделено гиперзвуковому двигателю и высокоскоростному летательному аппарату многоразового использования. Есть также проект ВМС Screaming Arrow, цель которого – разработать гиперзвуковую противокорабельную ракету.

Между тем, ВВС столкнулись с проблемами в реализации еще одной программы по созданию гиперзвуковой ракеты. Речь идет о перспективной гиперзвуковой крылатой ракете разработки Lockheed Martin AGM-183A. Ожидается, что это будет первое принятое на вооружение в США гиперзвуковое оружие воздушного базирования. В этой ракете применена иная концепция силовой установки. Там используется твердотопливный ускоритель, выводящий ракету на заданную скорость и высоту. После вывода происходит отделение гиперзвукового планирующего блока. Совершая маневры в атмосфере, этот блок выходит на цель и поражает ее. К сожалению, первые три испытания AGM-183A закончились неудачей.

Командование заявляет, что в ближайшей перспективе намерено продолжать работу над AGM-183A, однако в проект бюджета ВВС на 2023 год средства на реализацию данной программы не заложены, и ее будущее неопределенно. Данный проект сильно пострадал, когда из бюджета 2022 года исключили средства на закупку 12 таких ракет.

Перед тем как DARPA выступила с официальным заявлением, безымянный источник из военного ведомства рассказал Си-Эн-Эн, что секретность испытания ракеты HAWC компании Lockheed Martin объясняется политическими соображениями. Как раз в это время президент Джо Байден готовился к визиту в Европу, который начался 23 марта. Ему предстояли встречи с союзниками по НАТО, а также переговоры в Польше с украинскими министрами иностранных дел и обороны. Кроме того, Соединенные Штаты и многие их союзники продолжают поставлять в больших количествах оружие на Украину, оказывая ей помощь.

Надо сказать, что напряженность на восточных рубежах НАТО не впервые сказывается на ракетных испытаниях в Америке. На прошлой неделе второй раз отменили плановые испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен III", поскольку возникли опасения, что это приведет к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой и может даже быть истолковано как нападение со стороны Соединенных Штатов.

Существенные успехи России и Китая в разработке гиперзвукового оружия стали мощным толчком для США, поскольку оружие такого типа и средства противодействия ему станут играть возрастающую роль в будущих конфликтах. Наряду с "Кинжалом" вероятный противник разрабатывает и другие, более совершенные гиперзвуковые системы. Среди них таинственный гиперзвуковой управляемый боевой блок китайцев, а также российский "Циркон" и некоторые другие образцы. "Циркон" – это гиперзвуковая крылатая ракета ВМФ, которая уже проходит стадию интенсивных испытаний.

Российское Министерство обороны обнародовало видео первого корабельного пуска "Циркона". Пуск был произведен в октябре 2020 года с борта фрегата "Адмирал Горшков". Правда, эта программа страдает от многочисленных задержек, и возникает немало вопросов по поводу реальных возможностей этого оружия и успехов в его разработке за последние годы.

Но из-за появления таких ракет у вероятного противника американские военные сегодня прилагают большие усилия по созданию собственного гиперзвукового оружия, особенно в связи с тем, что возрастает вероятность межгосударственного конфликта с применением самого современного оружия. В бюджетной заявке на 2023 финансовый год Пентагон запросил 773 миллиарда долларов. При этом 7,2 миллиарда долларов планируется выделить на средства дальнего огневого поражения, в том числе, на гиперзвуковые ракеты. Между тем, руководство военного ведомства задумалось о том, какое место исключительно дорогостоящее гиперзвуковое оружие займет в структуре вооруженных сил.

Конгресс требует от американских военных создания более современных гиперзвуковых систем воздушного базирования разного типа, и платформы с воздушно-реактивным двигателем выходят на первый план. Поэтому новость об успехе первого летного испытания ракет HAWC компании Lockheed Martin является признаком прогресса в этой стремительно меняющейся области.