Импортозамещение для SSJ-100 - прошли торги на 15 млрд рублей

Минпромторг России подвел итоги одного из четырех тендеров, связанных с импортозамещением в авиаотрасли. Контракт на 15,55 млрд рублей предложен ПАО "Научно-производственная корпорация Иркут". Договор на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по подготовке, обеспечению и проведению испытаний по программе "Сухой Суперджет" с максимальным импортозамещением компонентов и систем числится в стадии подписания поставщиком, передает ИА REGNUM.

"По окончании срока подачи заявок до28.03.2022 года 23:59:00 (GMT +3 Москва была подана единственная заявка на участие в электронном конкурсе 0173100009522000008", - отмечается в протоколе, которым предложено контракт подписать с единственным участником.

В 2020 году к ПАО "Научно-производственная корпорация Иркут" присоединились еще три юрлица, включая АО "Новые гражданские технологии". Акционеры общества не раскрываются. По итогам 2020 года объем продаж в компании был 102 млрд рублей. Корпорация работает по линии производства ряда самолетов, в том числе МС-21-300, SSJ-100, Як-152 и иной ранее поставленной на серийное производство авиатехники. В отчетности компании за 2020 год уточняется, что инвестиции были нацелены на развитие производства гражданской авиатехники.

Отметим, также в Пермском крае планируется создать систему испытаний двигателей для пассажирских авиалайнеров SSJ-100 и самолетов-амфибий Бе-200.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время министерство также подведет итоги еще нескольких крупных тендеров для авиаотрасли.