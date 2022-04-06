Войти
ИА Regnum

Импортозамещение для SSJ-100 - прошли торги на 15 млрд рублей

861
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Минпромторг России подвел итоги одного из четырех тендеров, связанных с импортозамещением в авиаотрасли. Контракт на 15,55 млрд рублей предложен ПАО "Научно-производственная корпорация Иркут". Договор на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по подготовке, обеспечению и проведению испытаний по программе "Сухой Суперджет" с максимальным импортозамещением компонентов и систем числится в стадии подписания поставщиком, передает ИА REGNUM.

"По окончании срока подачи заявок до28.03.2022 года 23:59:00 (GMT +3 Москва была подана единственная заявка на участие в электронном конкурсе 0173100009522000008", - отмечается в протоколе, которым предложено контракт подписать с единственным участником.

В 2020 году к ПАО "Научно-производственная корпорация Иркут" присоединились еще три юрлица, включая АО "Новые гражданские технологии". Акционеры общества не раскрываются. По итогам 2020 года объем продаж в компании был 102 млрд рублей. Корпорация работает по линии производства ряда самолетов, в том числе МС-21-300, SSJ-100, Як-152 и иной ранее поставленной на серийное производство авиатехники. В отчетности компании за 2020 год уточняется, что инвестиции были нацелены на развитие производства гражданской авиатехники.

Отметим, также в Пермском крае планируется создать систему испытаний двигателей для пассажирских авиалайнеров SSJ-100 и самолетов-амфибий Бе-200.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время министерство также подведет итоги еще нескольких крупных тендеров для авиаотрасли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бе-200
СуперДжет-100
Як-152
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
2020-й год
МС-21
Похожие новости
13.02.2020
Ростех демонстрирует свою продукцию на авиационной выставке в Сингапуре
18.07.2019
Юрий Борисов: у директорского корпуса не должно быть соблазна, что спишут все их долги
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
31.07.2017
"Намоленный" салон
13.02.2014
МС-21 становится бестселлером еще до взлета
18.11.2013
Бумажные крылья России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 17:09
  • 63
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 06.04 17:09
  • 22126
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.04 16:55
  • 15
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 06.04 16:04
  • 5
Уничтожение "Байрактара" российским ЗРК "Тор" показали на видео
  • 06.04 15:41
  • 58
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 06.04 15:15
  • 43
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 06.04 10:49
  • 1
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 06:38
  • 6
Коллапс украинской оборонной промышленности и топливного сектора: статистика уничтоженных военных заводов и НПЗ Украины с 24 февраля
  • 06.04 04:18
  • 5
"Нам будет что показать". Эксперт о создании в РФ качественно нового оружия
  • 05.04 22:18
  • 3
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 05.04 21:20
  • 1
На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" создан новый кадетский корпус "Школа технологий будущего"
  • 05.04 21:06
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил Путину о работе над нетрадиционными видами вооружения
  • 05.04 17:18
  • 4
Британский премьер будет убеждать Германию в необходимости усиления давления на Россию - СМИ
  • 05.04 16:40
  • 9
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 05.04 13:42
  • 1
Китай будет поддерживать Россию. Но по-тихому