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Интерфакс-АВН

Россия будет праздновать День Победы "как всегда" - Песков

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Генеральная репетиция парада Победы в Москве
Генеральная репетиция парада Победы в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Состав участников парада Победы 9 мая определяет министерство обороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заметив, что ему не известно, будут ли присутствовать на нем подразделения ЛНР и ДНР.

Журналисты в ходе общения с Песковым спросили, есть ли понимание в Кремле, как в этом году будет праздноваться День Победы. "Мы будем праздновать его так, как мы делаем это всегда, это самый святой праздник у нас. В нашей стране он был и останется святым праздником для всех россиян", - сказал пресс-секретарь президента.

Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли в параде участвовать подразделения ЛНР и ДНР Песков сказал: "Я пока не располагаю информацией о составе участников парада, этот состав определяет министерство обороны. Я думаю, что они своевременно дадут всю информацию".

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Страны
Россия
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