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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о залповой стрельбе "Калибрами" кораблём из Черного моря по целям на Украине

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Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Корабль Черноморского флота России выполнил залповый пуск семи крылатых ракет "Калибр" по целям на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Российские военные опубликовали видеокадры пуска ракет, который произвел малый ракетный корабль из акватории Черного моря в темное время суток.

"Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск семью крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что ракетный удар "Калибрами" нанесен по объектам военной инфраструктуры Украины.

Ранее во вторник министерство обороны России сообщило об ударе с моря высокоточным оружием по центру подготовки сил специальных операций Украины под городом Очаков.

"Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся, в том числе, для размещения иностранных наемников", - сказал во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

20 марта Минобороны РФ сообщало, что удары "Калибрами" по военным объектам Украины наносились кораблями из акватории Черного и Каспийского морей.

25 марта начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сообщил, что в ходе операции на Украине российские военные среди высокоточного оружия, в частности, применяют авиационные крылатые ракеты Х-101, морские крылатые ракеты "Калибр", ракеты наземного оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

19 марта министерство обороны России сообщило, что в ходе операции на Украине впервые применен гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" - им 18 марта уничтожен подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Ивано-Франковской области.

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