Ракета "Протон" для иностранного заказчика отправлена на Байконур - "Роскосмос"

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Блоки двух ракет-носителей "Протон-М", одна из которых будет запущена в интересах иностранного заказчика, отправлены из Центра Хруничева на Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

"Из Центра Хруничева на Байконур отправлены блоки двух ракет "Протон-М", разгонные блоки "Бриз-М" и ДМ. Они предназначены для целевых программ Роскосмоса, одна из которых будет реализована в интересах иностранного заказчика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все мероприятия, связанные с отправкой железнодорожного состава на космодром, прошли в срок и без замечаний.

23 марта глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация будет заключать контракты с иностранными заказчиками только в рублях.

17 марта в "Роскосмосе" сообщили, что ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М", предназначавшиеся для запуска миссии ЕxoМars, по плану отправят на космодром Байконур и используют для выведения полезной нагрузки в интересах РФ.

22 марта руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец сообщил, что шесть ракет-носителей "Союз", изготовленных по контракту с OneWeb, используют для запусков спутников других иностранных заказчиков.

22 февраля гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко сообщал, что остается выполнить 14 запусков ракет-носителей "Протон" в связи с завершением их производства.

Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".

"Протоны" использовались, в частности, для вывода на орбиту модулей Международной космической станции. В 2010-2015 году произошла серия из семи аварийных запусков, которые связывали с человеческим фактором.