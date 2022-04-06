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Интерфакс-АВН

Глава МИД Южной Кореи поедет на совещание глав внешнеполитических ведомств НАТО - министерство

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Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе.
Источник изображения: © Фото : NATO

Гонконг. 5 апреля. ИТЕРФАКС - Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО, которая состоится в четверг в Бельгии, сообщил во вторник южнокорейский МИД.

Как ожидается, пишет агентство "Ренхап", предстоящая встреча "будет посвящена скоординированному международному реагированию на действия России на Украине и другим вызовам глобальной безопасности".

Встреча пройдет под председательством Генеральный секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в ней примут участие представители 30 стран.

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Страны
Бельгия
Россия
Украина
Южная Корея
Проекты
NATO
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