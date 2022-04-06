Войти
Интерфакс-АВН

Международная система контроля над вооружениями находится в кризисном состоянии - постпредство РФ при ООН

687
0
0
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Источник изображения: © AP Photo / Seth Wenig

Нью-Йорк (ООН). 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил об озабоченности России нынешним состоянием системы контроля над вооружениями.

"В последнее время обстановка в области международной безопасности и стратегической стабильности вызывает всё большую озабоченность. Система контроля над вооружениями, традиционно играющая в данных вопросах роль центральной несущей конструкции, переживает кризис, масштаб которого не имеет прецедентов в новейшей истории", - сказал российский дипломат, выступая на сессии комиссии ООН по разоружению.

По его словам, "во многом это связано с деструктивными действиями США, которые напористо пытались добиться определяющего военно-стратегического преимущества".

В качестве примеров этих действий он назвал деятельность по развёртыванию средств глобальной системы ПРО в различных регионах мира, размещение американского нестратегического ядерное оружия на территории неядерных европейских стран.

"Необходимо прекратить такую практику, вернуть ядерное оружие на национальную территорию его обладателя, и ликвидировать инфраструктуру для его размещения в Европе", - подчеркнул Полянский.

Полянский отметил, что также вызывает озабоченность ситуация вокруг создания Австралией, Великобританией и США партнёрства AUKUS, "в том числе с точки зрения его негативного влияния на режим ядерного нераспространения".

"Считаем, что данное партнёрство провоцирует напряжённость в сфере международной безопасности, формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений, причём не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил дипломат.

Он сказал, что в России "с сожалением констатируют", что некоторые западные политики заявляют о якобы возможном применении Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине.

"Эти вбросы не имеют ни малейшей рациональной основы, они нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер", - заявил первый зампостпреда РФ.

Он также обратил внимание, что Россия продолжает соблюдать мораторий на развёртывание наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), и подчеркнул: "Его дальнейшая судьба будет, разумеется, напрямую зависеть от масштабов и содержания тех действий по наращиванию сил и средств на наших западных рубежах и подпитки вооружениями нынешних украинских властей, которые страны НАТО предпринимают сейчас".

Он призвал Вашингтон "проявить благоразумие" и отказаться от реализуемых планов по размещению РСМД наземного базирования в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
08.08.2019
Прекращение действия ДРСМД: какими будут последствия для мирового сообщества и Украины (УНIАН, Украина)
25.03.2019
Йенс Столтенберг: НАТО готовится к увеличению числа российских ядерных ракет в Европе
10.10.2018
Брюссельские стратегии
08.02.2016
«У Вашингтона и Москвы в этом году есть возможность урегулировать проблему РСМД»
26.12.2012
Бессрочные договоренности по РСМД
17.06.2009
Зачет автоматом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 17:08
  • 22125
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.04 17:06
  • 62
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 06.04 16:55
  • 15
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 06.04 16:04
  • 5
Уничтожение "Байрактара" российским ЗРК "Тор" показали на видео
  • 06.04 15:41
  • 58
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 06.04 15:15
  • 43
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 06.04 10:49
  • 1
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 06:38
  • 6
Коллапс украинской оборонной промышленности и топливного сектора: статистика уничтоженных военных заводов и НПЗ Украины с 24 февраля
  • 06.04 04:18
  • 5
"Нам будет что показать". Эксперт о создании в РФ качественно нового оружия
  • 05.04 22:18
  • 3
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 05.04 21:20
  • 1
На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" создан новый кадетский корпус "Школа технологий будущего"
  • 05.04 21:06
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил Путину о работе над нетрадиционными видами вооружения
  • 05.04 17:18
  • 4
Британский премьер будет убеждать Германию в необходимости усиления давления на Россию - СМИ
  • 05.04 16:40
  • 9
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 05.04 13:42
  • 1
Китай будет поддерживать Россию. Но по-тихому