Международная система контроля над вооружениями находится в кризисном состоянии - постпредство РФ при ООН

Нью-Йорк (ООН). 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил об озабоченности России нынешним состоянием системы контроля над вооружениями.

"В последнее время обстановка в области международной безопасности и стратегической стабильности вызывает всё большую озабоченность. Система контроля над вооружениями, традиционно играющая в данных вопросах роль центральной несущей конструкции, переживает кризис, масштаб которого не имеет прецедентов в новейшей истории", - сказал российский дипломат, выступая на сессии комиссии ООН по разоружению.

По его словам, "во многом это связано с деструктивными действиями США, которые напористо пытались добиться определяющего военно-стратегического преимущества".

В качестве примеров этих действий он назвал деятельность по развёртыванию средств глобальной системы ПРО в различных регионах мира, размещение американского нестратегического ядерное оружия на территории неядерных европейских стран.

"Необходимо прекратить такую практику, вернуть ядерное оружие на национальную территорию его обладателя, и ликвидировать инфраструктуру для его размещения в Европе", - подчеркнул Полянский.

Полянский отметил, что также вызывает озабоченность ситуация вокруг создания Австралией, Великобританией и США партнёрства AUKUS, "в том числе с точки зрения его негативного влияния на режим ядерного нераспространения".

"Считаем, что данное партнёрство провоцирует напряжённость в сфере международной безопасности, формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений, причём не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил дипломат.

Он сказал, что в России "с сожалением констатируют", что некоторые западные политики заявляют о якобы возможном применении Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине.

"Эти вбросы не имеют ни малейшей рациональной основы, они нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер", - заявил первый зампостпреда РФ.

Он также обратил внимание, что Россия продолжает соблюдать мораторий на развёртывание наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), и подчеркнул: "Его дальнейшая судьба будет, разумеется, напрямую зависеть от масштабов и содержания тех действий по наращиванию сил и средств на наших западных рубежах и подпитки вооружениями нынешних украинских властей, которые страны НАТО предпринимают сейчас".

Он призвал Вашингтон "проявить благоразумие" и отказаться от реализуемых планов по размещению РСМД наземного базирования в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.