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Интерфакс-АВН

Американские законодатели призывают администрацию Байдена расширить поставки оружия Украине - СМИ

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AFP 2022 / SAUL LOEB

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Группа американских законодателей обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом расширить поставки оружия Украине, сообщает телеканал CNN.

Согласно письму, с которым удалось ознакомиться телеканалу, США следует предоставить Киеву больше оружия, включая ракеты класса "земля-воздух" большой дальности, истребители и противокорабельные ракеты.

Отмечается, что запрос законодателей включает увеличение поставок зенитных ракет Stinger, противотанковых комплексов Javelin, а также беспилотных летательных аппаратов с большой дальностью полета.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Stinger
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