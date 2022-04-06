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Интерфакс-АВН

БПК "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота провел учение по дозаправке в Южно-Китайском море

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БПК "Адмирал Пантелеев"
БПК "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: militarynews.ru

Владивосток. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учение по пополнению материальных запасов траверзным способом от морского танкера в Южно-Китайском море, сообщил во вторник отдел информационного обеспечения ТОФ.

"Передачу запасов топлива и воды в море обеспечивал средний морской танкер "Ижора" из состава судов обеспечения ТОФ", - говорится в сообщении.

Учение проводилось с соблюдением необходимых мер безопасности.

Отмечается, что заправка выполнялась в благоприятных погодных условиях при волнении моря до двух баллов.

Также моряки отработали действия по вводной при возникновении возгорания на борту. В ходе тренировки по борьбе за живучесть личный состав устранил условный пожар, уложившись во временные нормативы, говорится в сообщении.

БПК "Адмирал Пантелеев" и СМТ "Ижора" продолжают выполнение поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Адмирал Пантелеев
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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