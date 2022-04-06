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Интерфакс-АВН

КНДР придется применить ядерное оружие в случае "военной конфронтации" со стороны Южной Кореи - сестра Ким Чен Ына

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Хвасон-8
Запуск новой cеверокорейской баллистической ракеты "Хвасон-8" (Hwasong 8), впервые в КНДР использующей ампулизированное хранение жидкого топлива и оснащенной управляемой планирующей отделяемой гиперзвуковой боевой частью, 28.09.2021.
Источник изображения: ЦТАК

Гонконг. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - КНДР не нанесет первой удар по Южной Корее, но, если Сеул выберет "военную конфронтацию", вынуждена будет задействовать ядерные силы, заявила замдиректора департамента ЦК Трудовой партии Кореи, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон.

"Мы не выпустим ни одной пули или снаряда в сторону Южной Кореи", - цитирует заявление Ким Е Чжон агентство "Ренхап".

"В случае, если Южная Корея выберет военную конфронтацию с нами, нашим ядерным боевым силам неизбежно придется выполнять свой долг", - отметила она.

По ее словам, "если кто-то не будет провоцировать нас, мы никогда не нанесем удар раньше".

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Страны
КНДР
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Ядерный щит
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