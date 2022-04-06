Победа Орбана — серьезный сигнал для ЕС

Yle (Финляндия): сокрушительная победа Виктора Орбана на парламентских выборах Венгрии — "Это серьезный сигнал для ЕС"

Виктор Орбан получил сильный мандат, и это серьезный сигнал для ЕС: венгры хотят именно такую власть, пишет Yle. Портал приводит мнение эксперта финского Александровского института, которая ожидала, что выборы покажут такой результат, но не со столь значительным отрывом.

Анна Нявери (Anna Näveri)

Третьего апреля партия нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана (Viktor Orbán) победила на парламентских выборах с грандиозным отрывом. Из 94% подсчитанных голосов 53% были отданы за "Фидес".

Партия получит в парламенте большинство мест: 135 мест в альянсе с Христианско-демократической народной партией.

Альянс шести оппозиционных партий набрал 35% голосов.

Каталин Миклошши (Katalin Miklóssy), старший исследователь Александровского института, ожидала победы партии "Фидес", но не с таким значительным отрывом.

"Не думаю, что им действительно нужно столько мест. Они и так уже изменили все структуры в Венгрии и контролируют институты правового государства", — сказала Миклошши на утренней программе Yle.

"То, что у них сильный мандат — серьезный сигнал для ЕС: венгры хотят именно такую власть".

Хейно Нююссёнен (Heino Nyyssönen), читающий лекции по политической истории в Университете Турку, считает, что получение Орбаном такого сильного мандата еще отразится на работе ЕС.

"Особенно на внешней политике, в основе которой лежит согласованность всех вопросов. К этому мы наверняка еще не раз вернемся".

Проигрыш оппозиции

Свои силы против Орбана объединили шесть оппозиционных партий — однако они набрали всего лишь чуть больше 35% голосов. Оппозицию поддержали в столичном регионе и в отдельных городах Венгрии.

Третьего апреля лидер оппозиционной коалиции Петер Марки-Заи (Peter Marki-Zay) сообщил СМИ, что оппозиции пришлось бороться за первенство в "нечестных условиях".

Например, в прессе, контролируемой Орбаном, кампания оппозиции практически не освещалась.

Миклошши считает, что главная проблема оппозиции заключалась в том, что в альянсе были представлены левые и правые партии, и избиратели не разобрались в их общих ценностях.

"Оппозиция говорила об абстрактных ценностях — демократии, борьбе с коррупцией, о правовом государстве: для простого человека это пустой звук", — подытоживает Миклошши.

По мнению Нююссёнена, Орбан продемонстрировал себя гарантом безопасности и использовал беспокойство, связанное с ситуацией на Украине, себе на пользу — за счет оппозиции.

Друг Путина, задира или прагматик?

Миклошши объясняет популярность Виктора Орбана на родине тем, что в нем видят человека из народа, который поднял уровень жизни венгров.

В Европе Орбан известен как противник европейских принципов правового государства, имеющий пророссийские взгляды

По словам Миклошши, Венгрия начала сближаться с Россией в 2011 году, у Орбана и Владимира Путина отличные отношения.

"Он не осудил Россию за спецоперацию на Украине".

Нююссёнен считает, что эти отношения могут быть просто прагматичными: Венгрия сильно зависит от российских энергоносителей.

Также Венгрия входит в состав НАТО. Миклошши считает, что при желании Венгрия может помешать возможному вступлению Финляндии в НАТО.

"Венгрия вряд ли не даст присоединиться к альянсу, но, по крайней мере, может замедлить процессы в важный для Финляндии момент", — говорит Миклошши.

"У Финляндии и Венгрии напряженные отношения. Венгрия не выносит, что Финляндия критикует уровень развития правового государства в стране, а финские европарламентарии продвигают принципы правового государства".

"Венгрия помешала Украине стать членом НАТО. НАТО хотела оказать давление на Венгрию в связи с Украиной, но Венгрия не поддалась", — добавляет Миклошши.

У лектора Университета Турку Хейно Нююссёнена более спокойные взгляды.

"Мне кажется, Орбан уже несколько лет выступает в роли эдакого задиры, так что возможно все. Но мне кажется, что в этом вопросе все же стоит смотреть на общую европейскую ситуацию".