Войти
Интерфакс-АВН

NASA обсуждает запасные планы на случай выхода России из соглашения по МКС - заместитель главы управления

702
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: © Госкорпорация Роскосмос

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - NASA рассматривает различные варианты эксплуатации Международной космической станции (МКС) в случае выхода России из соглашения по ней, сообщила заместитель главы NASA Памела Мелрой.

"Мы - NASA, поэтому мы всегда обсуждаем все возможные типы планов. Есть много разных вариантов в запасе на случай отказов и подобных ситуаций. Мы продолжаем пристально наблюдать за происходящим", - сообщила Мелрой в интервью изданию Spacenews.

Она подчеркнула, что будущее станции, а также участие России в соглашении будут обсуждаться на 37-м Космическом симпозиуме на этой неделе совместно с представителями стран-партнёров по МКС.

Заместитель главы NASA отметила, что управление "тщательно продумывает ситуацию", поэтому она уверена в том, что у ведомства есть хороший план на этот случай.

После начала российской военной операции на Украине многие страны ввели в отношении Москвы масштабные санкции.

На днях руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила, что страны-партнеры по МКС, в том числе Россия, достигли прогресса по соглашению о продлении работы станции до 2030 года. Также, по ее словам, Россия и США продолжают работу над соглашением о возобновлении перекрестных полетов на МКС.

12 марта Рогозин сообщил, что "Роскосмос" направил странам-партнёрам по МКС требование снять санкции с предприятий госкорпорации.

В 2021 году несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США.

Глава "Роскосмоса" назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш - незаконными.

24 февраля о введении санкций в отношении российской космической отрасли сообщали в США и Евросоюзе. По словам главы "Роскосмоса", новые санкции со стороны США не нанесут сильного вреда российской космической отрасли, сотрудничество России и США в космосе необходимо для безопасной эксплуатации МКС.

В тот же день в пресс-службе госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" продолжает выполнять обязательства по работе на МКС, работа по соглашению о перекрестных полетах с США также продолжается.

1 марта в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили "Интерфаксу", что продление соглашения об эксплуатации МКС в условиях санкций вызывает скептицизм.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
NASA
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Евросоюз
МКС
Похожие новости
04.04.2022
Роскосмос получил письма от NASA и Канадского космического агентства о продолжении сотрудничества по МКС
01.07.2019
Конструкторы сообщили о готовности корабля "Союз МС-13" к полету к МКС
20.03.2017
Разбор полетов
01.07.2014
Россия проигрывает космическую гонку Китаю
15.04.2014
Гагарин, я вас любила!
23.07.2013
Улет нормальный
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 17:06
  • 62
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 06.04 17:01
  • 22124
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.04 16:55
  • 15
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 06.04 16:04
  • 5
Уничтожение "Байрактара" российским ЗРК "Тор" показали на видео
  • 06.04 15:41
  • 58
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 06.04 15:15
  • 43
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 06.04 10:49
  • 1
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 06:38
  • 6
Коллапс украинской оборонной промышленности и топливного сектора: статистика уничтоженных военных заводов и НПЗ Украины с 24 февраля
  • 06.04 04:18
  • 5
"Нам будет что показать". Эксперт о создании в РФ качественно нового оружия
  • 05.04 22:18
  • 3
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 05.04 21:20
  • 1
На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" создан новый кадетский корпус "Школа технологий будущего"
  • 05.04 21:06
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил Путину о работе над нетрадиционными видами вооружения
  • 05.04 17:18
  • 4
Британский премьер будет убеждать Германию в необходимости усиления давления на Россию - СМИ
  • 05.04 16:40
  • 9
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 05.04 13:42
  • 1
Китай будет поддерживать Россию. Но по-тихому