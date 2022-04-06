NASA обсуждает запасные планы на случай выхода России из соглашения по МКС - заместитель главы управления

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - NASA рассматривает различные варианты эксплуатации Международной космической станции (МКС) в случае выхода России из соглашения по ней, сообщила заместитель главы NASA Памела Мелрой.

"Мы - NASA, поэтому мы всегда обсуждаем все возможные типы планов. Есть много разных вариантов в запасе на случай отказов и подобных ситуаций. Мы продолжаем пристально наблюдать за происходящим", - сообщила Мелрой в интервью изданию Spacenews.

Она подчеркнула, что будущее станции, а также участие России в соглашении будут обсуждаться на 37-м Космическом симпозиуме на этой неделе совместно с представителями стран-партнёров по МКС.

Заместитель главы NASA отметила, что управление "тщательно продумывает ситуацию", поэтому она уверена в том, что у ведомства есть хороший план на этот случай.

После начала российской военной операции на Украине многие страны ввели в отношении Москвы масштабные санкции.

На днях руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила, что страны-партнеры по МКС, в том числе Россия, достигли прогресса по соглашению о продлении работы станции до 2030 года. Также, по ее словам, Россия и США продолжают работу над соглашением о возобновлении перекрестных полетов на МКС.

12 марта Рогозин сообщил, что "Роскосмос" направил странам-партнёрам по МКС требование снять санкции с предприятий госкорпорации.

В 2021 году несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США.

Глава "Роскосмоса" назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш - незаконными.

24 февраля о введении санкций в отношении российской космической отрасли сообщали в США и Евросоюзе. По словам главы "Роскосмоса", новые санкции со стороны США не нанесут сильного вреда российской космической отрасли, сотрудничество России и США в космосе необходимо для безопасной эксплуатации МКС.

В тот же день в пресс-службе госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" продолжает выполнять обязательства по работе на МКС, работа по соглашению о перекрестных полетах с США также продолжается.

1 марта в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили "Интерфаксу", что продление соглашения об эксплуатации МКС в условиях санкций вызывает скептицизм.