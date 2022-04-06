США в ближайшие дни объявят о дополнительной военной помощи Украине - Белый дом

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - В ближайшие дни США объявят об отправке дополнительной военной помощи Украине, заявил в понедельник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Военная помощь от США и их союзников прибывает каждый новый день, в том числе сегодня, и мы анонсируем дополнительную военную поддержку в ближайшие дни", - заявил Салливан во время пресс-брифинга Белого дома.

Он отметил, что с начала спецоперации России США выделили Украине оружие и амуницию на сумму $1,65 млрд.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов обратилась к Салливану с просьбой ускорить поставки военной помощи Украине и сообщить о количестве переданного Киеву вооружения с момента начала Россией спецоперации.