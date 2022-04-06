Войти
Интерфакс-АВН

США в ближайшие дни объявят о дополнительной военной помощи Украине - Белый дом

670
0
-1
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - В ближайшие дни США объявят об отправке дополнительной военной помощи Украине, заявил в понедельник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Военная помощь от США и их союзников прибывает каждый новый день, в том числе сегодня, и мы анонсируем дополнительную военную поддержку в ближайшие дни", - заявил Салливан во время пресс-брифинга Белого дома.

Он отметил, что с начала спецоперации России США выделили Украине оружие и амуницию на сумму $1,65 млрд.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов обратилась к Салливану с просьбой ускорить поставки военной помощи Украине и сообщить о количестве переданного Киеву вооружения с момента начала Россией спецоперации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
07.03.2022
Псаки заявила о передаче разведданных от США Украине о российских войсках «в режиме реального времени»
07.03.2022
США внесли в санкционный список еще три предприятия "Роскосмоса" - Рогозин
18.10.2021
Корабли, военные базы и опыт реинтеграции: интервью с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко (Дом, Украина)
18.01.2021
Киев переходит на американские бронежилеты – нацуниверситет обороны Украины им. генерала армии СССР Черняховского
27.11.2019
The Wall Street Journal (США): хороший год для Путина становится еще лучше
01.10.2019
Россия начинает возрождение полноценного океанского флота
22.06.2015
Баллада о бомбардировщике по-русски и по-американски ("Русская служба «Голоса Америки»", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 17:06
  • 62
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 06.04 17:01
  • 22124
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.04 16:55
  • 15
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 06.04 16:04
  • 5
Уничтожение "Байрактара" российским ЗРК "Тор" показали на видео
  • 06.04 15:41
  • 58
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 06.04 15:15
  • 43
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 06.04 10:49
  • 1
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 06:38
  • 6
Коллапс украинской оборонной промышленности и топливного сектора: статистика уничтоженных военных заводов и НПЗ Украины с 24 февраля
  • 06.04 04:18
  • 5
"Нам будет что показать". Эксперт о создании в РФ качественно нового оружия
  • 05.04 22:18
  • 3
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 05.04 21:20
  • 1
На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" создан новый кадетский корпус "Школа технологий будущего"
  • 05.04 21:06
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил Путину о работе над нетрадиционными видами вооружения
  • 05.04 17:18
  • 4
Британский премьер будет убеждать Германию в необходимости усиления давления на Россию - СМИ
  • 05.04 16:40
  • 9
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 05.04 13:42
  • 1
Китай будет поддерживать Россию. Но по-тихому