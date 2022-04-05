Минобороны РФ заявило представителю ООН о кампании Киева по дискредитации российских военных

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил заместителю генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу, что власти Украины организовали кампанию по дискредитации российских военнослужащих.

"Украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских военнослужащих", - говорится в сообщении Минобороны РФ по итогам встречи Фомина и Гриффитса в Москве в понедельник.

"С этой целью используются провокации и создаются постановочные инциденты. Яркий пример - обвинение российских Вооружённых сил в авиаударе по роддому в Мариуполе", - заявили в Минобороны РФ.

3 апреля Минобороны РФ заявило, что не имеет отношения к гибели мирных жителей в городе Буча Киевской области. "За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией", - сказали в Минобороны РФ 3 апреля.