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Интерфакс-АВН

ЕС намерен продолжать политику санкций в отношении РФ - представитель Борреля

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Логотип Евросоюза
Логотип Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Брюссель. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - ЕС и его государства решительно настроены продолжать применять санкции к РФ, так как принятых до сих пор четырех санкционных пакетов оказалось недостаточно, чтобы остановить военные действия на Украине, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Пресс-секретарь комментировал сделанное ранее в понедельник заявление Борреля о том, что "ЕС продолжит твердо поддерживать Украину и в срочном порядке продвинет работу над дальнейшими санкциями против России".

"Это ещё не решение. Просто он (Боррель) заявил, что ввиду последнего развития событий государства-члены Европейского союза вновь обсудят санкции. И, как обычно, мяч на стороне государств-членов. Им решать и согласовывать содержание такого решения", - сказал Стано.

"Руководители многих государств Европейского союза заявили о желании продолжать следовать этим путем", - добавил представитель Борреля.

По его словам, уже принятые меры в ответ на российскую операцию на Украине являются самым крупным набором санкций, которые до сих принимал Евросоюз, и согласованным в очень короткие сроки. Теперь предстоит рассмотреть, каким образом их можно расширить, чтобы остановить военные действия.

При этом Стано подчеркнул, что санкции не являются единственным инструментом ЕС в противостоянии военным действиям на Украине. К этому добавляется военная и экономическая помощь Киеву и изоляция российских властей на международном уровне при наращивании международного давления на Москву. И с этим набором инструментов, если даже не удастся остановить военные действия, ЕС, по крайней мере, сможет значительно воспрепятствовать их финансированию со стороны России, сказал пресс-секретарь.

В то же время он отказался отвечать на вопросы о содержании и времени обсуждения возможных новых санкций, сославшись на конфиденциальность вопроса.

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Украина
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Евросоюз
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