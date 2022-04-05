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Интерфакс-АВН

Британский премьер будет убеждать Германию в необходимости усиления давления на Россию - СМИ

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Филиппов

Лондон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Великобритания намерена добиваться от Германии ужесточения антироссийских санкций в ходе намеченного на пятницу визита в Лондон канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишет британское издание The Times.

"Премьер-министр Борис Джонсон, как ожидается, попросит его (Шольца - ИФ) усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию", - говорится в публикации.

Газета отмечает, что Лондон обеспокоен тем, что некоторые его союзники по НАТО "будут подталкивать Украину к урегулированию" конфликта.

Великобритания, которая позиционирует себя локомотивом давления на Россию и оказания военной помощи украинскому режиму, в настоящее время настаивает на необходимости поставки Украине противокорабельных ракет, чтобы она могла обеспечить защиту побережья от обстрелов с моря, сообщила The Times со ссылкой на британских чиновников накануне.

"У нас, наверное, самые зрелые из всех стран отношения с украинцами. У нас есть список того, что им требуется, и мы стараемся удовлетворить его в том, в чем сможем. Премьер-министр полон решимости помочь Украине защитить себя, и он поддержит восполнение этой потребности", - цитировала газета слова одного из источников.

Она отмечала, что "в то время, как некоторые союзники, включая Америку, Германию и Францию, хотят дождаться активных действий России (на побережье - ИФ), прежде чем предоставлять более смертоносную летальную помощь, Джонсон ясно дал понять, что она должна быть предоставлена немедленно".

"Борис говорит, что нам не нужен еще один триггер (...). Все, что попросит Зеленский, он получит, если у нас это будет", - сказал источник The Times.

По данным издания, поставки Великобританией оружия обсуждались на заседании Совета национальной безопасности в пятницу. Планируется поставить, в частности, ракеты с датчиками, которые могут быть нацелены на корабли, дислоцированные у берегов Украины, а также противотанковые средства для уничтожения выпущенных артиллерийских снарядов.

Кроме того, рассматривается возможность обеспечения Украины противокорабельными ракетами Нarpoon, беспилотниками одноразового действия Switchblades, другими типами оружия.

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Франция
Проекты
NATO
БПЛА
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4 комментария
№1
05.04.2022 13:41
И чего ему неймется?
0
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№2
05.04.2022 13:53
Цитата, Tornado сообщ. №1
И чего ему неймется?

А он просто не может иначе!
Выражение "Англичанка гадит" Появилось более 200 лет назад и актуально до сих пор. А англия - страна традиционализма. Ну не может чел изменить своим традициям! Не может и все тут.
0
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№3
05.04.2022 16:54
Цитата, q
"Англичанка гадит"
Англичанка после этого в двух мировых войнах воевала на стороне России
0
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№4
05.04.2022 17:18
Цитата, Тимур сообщ. №3
Англичанка после этого в двух мировых войнах воевала на стороне России

Да что Вы говорите?!
А кто в 1918-м ввел оккупационные войска в Архангельскую губернию?
Кто в 1945 г. готовил операцию против СССР с использованием немецких пленных (операция "Невозможное")?
Учите историю! Если они где=то и шли навстречу России, то только потому, что другого выхода не было!
+1
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