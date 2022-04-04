Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков

Строящийся для Министерства обороны Российской Федерации серийный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") с серийным номером "012" в цеху предприятия АО "Кронштадт" (Москва), 26.02.2021.

Также коллегия Военно-промышленной комиссии РФ одобрила состав участников третьего набора федерального кадрового резерва руководящего состава оборонно-промышленного комплекса, в него вошли 75 человек

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) в прошлом году у разных госзаказчиков составило не менее 88%. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина, распространенном в пятницу.

"С прошлого года исполнение гособоронзаказа впервые стало оценивается не в объемах освоенных средств, а в количестве выполненных заданий ГОЗ. У разных госзаказчиков исполнение в 2021 году составило от 88 до 100%", - говорится в сообщении.

Также коллегия Военно-промышленной комиссии РФ одобрила состав участников третьего набора федерального кадрового резерва руководящего состава оборонно-промышленного комплекса и проект комплексной программы его развития.

Материалы подготовлены проектным офисом ФКР ОПК (на базе ФГУП "ВНИИ "Центр") с учетом предложений Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, Ростеха, АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", АО "ОСК", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и АО "Корпорация морского приборостроения".

"Список из 75 участников третьего набора составлен по результатам диагностики профессионально-личностных компетенций кандидатов с присвоением каждому рейтингового балла", - уточняется в сообщении.

Программа развития кадрового резерва была расширена как в теоретической, так и в практической частях, в нее включены дополнительные обучающие блоки. Ожидается, что стартовая конференция будет проведена Минпромторгом в апреле.

"С учетом изложенного в Департаменте оборонно-промышленного комплекса по согласованию с членами коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации подготовлен проект решения коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по вопросу формирования и развития ФКР ОПК в 2022 году", - отметили в кабмине.

Создание комплексов БЛА

Коллегия ВПК России утвердила проект и график реализации программы создания комплексов с беспилотными летательными аппаратами до 2027 года и на период до 2032 года.

"Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заслушала итоги выполнения гособоронзаказа и утвердила проект межведомственной комплексной целевой программы "Создание комплексов с беспилотными летательными аппаратами (беспилотных авиационных систем) до 2027 года и на период до 2032 года", а также график ее реализации", - говорится в сообщении.