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ТАСС

Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков

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Строящийся для Министерства обороны Российской Федерации серийный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") с серийным номером "012" в цеху предприятия АО "Кронштадт" (Москва), 26.02.2021
Строящийся для Министерства обороны Российской Федерации серийный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") с серийным номером "012" в цеху предприятия АО "Кронштадт" (Москва), 26.02.2021.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Также коллегия Военно-промышленной комиссии РФ одобрила состав участников третьего набора федерального кадрового резерва руководящего состава оборонно-промышленного комплекса, в него вошли 75 человек

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) в прошлом году у разных госзаказчиков составило не менее 88%. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина, распространенном в пятницу.

"С прошлого года исполнение гособоронзаказа впервые стало оценивается не в объемах освоенных средств, а в количестве выполненных заданий ГОЗ. У разных госзаказчиков исполнение в 2021 году составило от 88 до 100%", - говорится в сообщении.

Также коллегия Военно-промышленной комиссии РФ одобрила состав участников третьего набора федерального кадрового резерва руководящего состава оборонно-промышленного комплекса и проект комплексной программы его развития.

Материалы подготовлены проектным офисом ФКР ОПК (на базе ФГУП "ВНИИ "Центр") с учетом предложений Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, Ростеха, АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", АО "ОСК", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и АО "Корпорация морского приборостроения".

"Список из 75 участников третьего набора составлен по результатам диагностики профессионально-личностных компетенций кандидатов с присвоением каждому рейтингового балла", - уточняется в сообщении.

Программа развития кадрового резерва была расширена как в теоретической, так и в практической частях, в нее включены дополнительные обучающие блоки. Ожидается, что стартовая конференция будет проведена Минпромторгом в апреле.

"С учетом изложенного в Департаменте оборонно-промышленного комплекса по согласованию с членами коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации подготовлен проект решения коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по вопросу формирования и развития ФКР ОПК в 2022 году", - отметили в кабмине.


Создание комплексов БЛА

Коллегия ВПК России утвердила проект и график реализации программы создания комплексов с беспилотными летательными аппаратами до 2027 года и на период до 2032 года.

"Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заслушала итоги выполнения гособоронзаказа и утвердила проект межведомственной комплексной целевой программы "Создание комплексов с беспилотными летательными аппаратами (беспилотных авиационных систем) до 2027 года и на период до 2032 года", а также график ее реализации", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ВПК РФ
Корпорация ТРВ
Минпромторг РФ
Росатом
Роскосмос
Ростех
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
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6 комментариев
№1
04.04.2022 02:30
Как бы все БМД-4М организовать с "Афганитом", строевые и новые, бронеавтомобили "Тигр" и БТР-82. Помойка пишет, что еще три года придется осаждать Донбасс, бриты обещают завалить ПТУРами в защиту Одессы.
БМД-2 во вторую очередь, их тысяча с хранением. Все считают высадку в Гостомеле классической для всех ВДВ.
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№2
04.04.2022 10:29
на эту  войну новые   разработки уже не  успеют. Все  что показывают  вызывает тоску и огорчение: техника применяемая в спецоперации новизной  не  блещет и  масса  вообще  не  имеет никаких  защит от современных ПТУРСов и ПЗРК. Беспилотники , коих должно быть много в войсках тоже  не  видны и тем более  ударные. Картинку  с БПЛА которую выкладывают в  сеть  использовать для  разведки и наводки на  цель невозможно ввиду ужасного качества. В то же  время  украинские  кадры  отлично  зуммируются и отличаются  четкостью и высоким  разрешением. Господство в  воздухе  никак  не отражается  на  военных  успехах и не  мешает противнику  обеспечивать снабжение и маневрирование техникой. Как в  мае распустится  зеленка так  воевать надо прекращать и хоть бы  удержаться  на оставшихся  позициях и успеть занять территории ЛДНР, Херсонской и запорожской областей и если чудо случится то и николаевской. Что там  напроизводил гособоронзаказ я  не знаю, но  его работу  увидеть сложно
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№3
04.04.2022 10:34
Как бы все БМД-4М организовать с "Афганитом", строевые и новые, бронеавтомобили "Тигр" и БТР-82.--- какой  Афганит!!! Там  голые Т-72 и БМП-1  катаются! Все БМП голые! БМД-2 разорванный в  клочья мелькают во  всех  радостных репортажах патриотов салорейха! Все  сильно  похоже  на Грозный-1
0
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№4
04.04.2022 12:30
единственно  что оправдало  свое  назначение так  это Калибры , Искандеры, Ониксы. Пусть бы  их и штамповали, если с другим оружием  засада. Калибры  попадают точно в  конкретное  здание и я  знаю конкретные  примеры от очевидцев.
0
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№5
04.04.2022 12:36
Цитата, Виктор Демченко сообщ. №3
Там  голые Т-72 и БМП-1  катаются! Все БМП голые! БМД-2 разорванный в  клочья мелькают во  всех  радостных репортажах патриотов салорейха! Все  сильно  похоже  на Грозный
Голых т-72 там нету...
Ни каких защит на существующую линейку БМП мы уже не увидим да и смысла нет. Хватит ли сил и средств на новую технику уже вопрос...
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№6
04.04.2022 15:52
Цитата, ЗНШ сообщ. №1
Как бы все БМД-4М организовать с "Афганитом", строевые и новые, бронеавтомобили "Тигр" и БТР-82.
Для этого нужно завершить испытания "Афганита" в модификации для боевых машин среднего класса и запустить её в серию. А на "Тигры" и БТРы-82 он вероятно вообще не подходит. Бронирование слишком слабое.

Цитата, Виктор Демченко сообщ. №3
Там  голые Т-72 и БМП-1  катаются!
Даже на древних Т-72БА стоит "Контакт-1". И БМП-1 там все или почти все украинские.

Цитата, Виктор Демченко сообщ. №3
Все  сильно  похоже  на Грозный-1
В Первую Чеченскую всё было гораздо хуже. Сейчас политики работать военным не мешают. Нет таких проблем со снабжением, организацией и управлением. Да и высокоточное оружие активно применяется.

Цитата, Виктор Демченко сообщ. №4
единственно  что оправдало  свое  назначение так  это Калибры , Искандеры, Ониксы.
"Краснополь-Д", новые УР для "Торнадо-С", ударные БПЛА и БПЛА-камикадзе, Х-31ПМ, "Буки-М3". Не слышали? Много новых вооружений используются.

Цитата, Виктор Демченко сообщ. №4
Пусть бы  их и штамповали, если с другим оружием  засада.
И так штампуют на пределе возможностей промышленности.
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