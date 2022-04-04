Варшава хотела бы увеличения войск США в Европе до 150 тыс. человек - глава правящей в Польше партии

Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений.

По его словам, Польша готова к размещению ядерного оружия на своей территории, но этот вопрос на данный момент не обсуждается

Брюссель. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Польша приветствовала бы увеличение военного контингента США в странах Европы со 100 тыс. до 150 тыс. человек, заявил председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Польша была бы довольна, если американцы бы увеличили свое присутствие в Европе с нынешних 100 тыс. солдат до 150 тыс. в будущем из-за растущей агрессивности России", - приводят его слова западные СМИ.

"Из них 75 тыс. солдат следует разместить на восточном фланге, то есть на границе с Россией; 50 тыс. солдат в странах Балтии и в Польше", - отметил он.

Также он заявил, что Польша готова к размещению ядерного оружия на своей территории, но этот вопрос на данный момент не обсуждается.