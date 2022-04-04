Выполнение договоренностей по Карабаху способствует упрочению безопасности и стабильности в Закавказском регионе - Путин

Вид на монастырь Амарас в селе Мачкалашен Мартунинского района в Нагорном Карабахе.

Москва/Ереван. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

"Москва и Ереван координируют усилия в рамках ОДКБ, Евразэс, СНГ и других международных структур. Последовательное выполнение трёхсторонних договоренностей, достигнутых в 2020 и 2021 годах, способствует упрочению безопасности и стабильности в Закавказском регионе", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля в воскресенье.

"Опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, связывающие наши народы, нам удалось за прошедшие десятилетия вывести межгосударственное взаимодействие на уровень союзничества. Между Россией и Арменией поддерживается содержательный политический диалог, развивается плодотворная кооперация в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и многих других сферах", - написал Путин.

"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-армянских связей на благо граждан наших стран", - добавил президент РФ.

В свою очередь Пашинян также направил поздравительное послание Путину по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

"Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем - 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией. За прошедшие десятилетия совместными усилиями армяно-российские отношения были подняты на самый высокий уровень союзнического взаимодействия, которое отличается устойчивым характером развития во всех сферах межгосударственного сотрудничества", - говорится в послании.

Пашинян также заявил, что Ереван высоко ценит усилия Российской Федерации и личный вклад Путина в достижение прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также в дело обеспечения благоприятных условий жизни в Нагорном Карабахе.

"Надеюсь, что деятельность российских миротворческих сил послужит упрочению режима прекращения огня и обеспечит мирное проживание населения Нагорного Карабаха на своей земле. Уверен, что все эти усилия приведут к обеспечению стабильности и безопасности в нашем регионе, а последующие посреднические усилия России, в том числе и в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, будут всецело направлены на достижение политико-дипломатического урегулирования конфликта", - отметил премьер Армении.