Южная Корея может столкнуться с серьезной угрозой из-за высказываний ее министра обороны - северокорейский чиновник

Пекин. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Высказывания министра обороны Южной Кореи Со Ука о том, что страна обладает всеми возможностями нанесения ракетного удара по КНДР, чреваты серьезными последствиями для Сеула, заявила замдиректора департамента ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Его (Сон Ука - ИФ) безрассудная и несдержанная риторика о "превентивном ударе" еще больше ухудшила межкорейские отношения и повысила уровень военной напряженности на Корейском полуострове. Теперь мы не можем не отнестись к его конфронтационной истерии очень серьезно и не пересмотреть многое", - говорится в заявлении чиновника, распространенном в воскресенье Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Она отметила, что в связи с этими "провокациями серьезного уровня" она "уполномочена сделать серьезное предупреждение".

"Если Южная Корея хочет предотвратить катастрофу, она должна соблюдать дисциплину", - подчеркнула Ким Ё Чжон.