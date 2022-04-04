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Интерфакс-АВН

Южная Корея может столкнуться с серьезной угрозой из-за высказываний ее министра обороны - северокорейский чиновник

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне, КНДР
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне, КНДР.
Источник изображения: © REUTERS / KCNA

Пекин. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Высказывания министра обороны Южной Кореи Со Ука о том, что страна обладает всеми возможностями нанесения ракетного удара по КНДР, чреваты серьезными последствиями для Сеула, заявила замдиректора департамента ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Его (Сон Ука - ИФ) безрассудная и несдержанная риторика о "превентивном ударе" еще больше ухудшила межкорейские отношения и повысила уровень военной напряженности на Корейском полуострове. Теперь мы не можем не отнестись к его конфронтационной истерии очень серьезно и не пересмотреть многое", - говорится в заявлении чиновника, распространенном в воскресенье Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Она отметила, что в связи с этими "провокациями серьезного уровня" она "уполномочена сделать серьезное предупреждение".

"Если Южная Корея хочет предотвратить катастрофу, она должна соблюдать дисциплину", - подчеркнула Ким Ё Чжон.

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Страны
Китай
КНДР
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
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