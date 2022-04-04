Финансируемые Пентагоном лаборатории создают биологическое оружие против определенных этносов - Песков

Минск. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Лаборатории, которые создаются и финансируются Пентагоном в Европе, вокруг России и Белоруссии, заняты созданием биологического оружия против определенных этносов, заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, я имею в виду вокруг России в том числе, вокруг Белоруссии, создана целая сеть биолабораторий, которая работает не только над чрезвычайно опасными патогенами (микробами, вирусами и так далее). Но она работает над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которое нацелено против определенных этносов", - отметил Песков.

Он заявил, что биологическое оружие производится с использованием элементов природы - животного мира, флоры, фауны. "Это потенциально очень страшное оружие", = заявил Песков.