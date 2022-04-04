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Интерфакс-АВН

Украина тратит на месяц военных действий около $10 млрд - Минфин

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: Николай Лазаренко/РИА "Новости"

Киев. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Расходы украинского государства на месяц военных действий составляют примерно $10 млрд. Такие цифры Минфина Украины были озвучены на совещании, которое провел президент Владимир Зеленский с экономическими блоками Офиса главы государства и Кабинета министров, сообщила пресс-служба главы государства.

"На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности, собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, запланированную на апрель", - отмечается в сообщении.

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Страны
Украина
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