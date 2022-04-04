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Интерфакс-АВН

Италия готова стать гарантом по Украине - глава МИД

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Киев, Украина
Киев, Украина.
Источник изображения: © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

Баку. 2 апреля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности своей страны войти в число гарантов нейтрального статуса Украины.

"Основным приоритетом для нас является продолжение переговорного процесса. Действия, предпринятые со стороны Турции, высоко оцениваются. Результаты переговоров будут анализироваться. Италия готова выступить гарантом нейтрального статуса Украины", - сказал итальянский министр журналистам в Баку в субботу.

Ди Майо также отметил, что в результате санкций против России встал вопрос ускорения расширения энергетического сектора. "В этом контексте со стороны Италии уделяется особое внимание развитию сотрудничества с надёжными партнёрами, обладающими большим потенциалом, в том числе Азербайджаном", - отметил глава МИД.

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Страны
Азербайджан
Италия
Россия
Турция
Украина
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