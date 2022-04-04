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Интерфакс-АВН

Боевые российские корабли искали подлодки "противника" на учениях в Средиземном море

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Ракетный крейсер Маршал Устинов
Ракетный крейсер Маршал Устинов.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Гальперин

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Отряд боевых кораблей Северного флота (СФ) во взаимодействии с силами Тихоокеанского флота отработал на учениях в Средиземном море поиск подводных лодок условного противника.

"Моряки отработали тактику поиска и слежения за подводными лодками различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов кораблей", - сказано в сообщении СФ, распространённом в субботу.

Задачи отрабатывали экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал флота Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота, а также ракетного крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота. С ними взаимодействовали палубные противолодочные вертолёты Ка-27, информирует флот.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Трибуц
Ка-27
Проекты
22350
Военные учения
пр. 1155
СФ
ТОФ
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